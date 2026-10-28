El Concello de Zas lleva desde julio suministrando agua a los vecinos con una motobomba

El Concello de Cabana volvió a suministrar ayer otros 13.000 litros de agua a los depósitos de los vecinos de A Piolla

El problema de la falta de agua por la prolongada sequía no parece que vaya a desaparecer a corto plazo, para desesperación de muchos vecinos de la Costa da Morte que han visto como los manantiales que abastecían sus pozos y traídas particulares se han vuelto estériles.

La situación es especialmente preocupante en el caso de Zas, en donde el Ayuntamiento lleva desde el mes de julio colaborando con los usuarios de esas traídas vecinales. “Menos naqueles lugares a onde chega a rede municipal de abastecemento, a día de hoxe no resto das parroquias segue habendo problemas de escaseza”, afirma el alcalde, Manuel Muíño.

Los primeros en tenerlos cuando el verano todavía no había hecho más que empezar fueron los vecinos de Pudenza, núcleo perteneciente a la parroquia de Brandomil. Desde el Concello de Zas empezaron entonces a suministrarles agua con una motobomba urbana contraincendios hasta que en agosto se solucionó el problema con un pozo de barrena y una nueva captación, que permite dar servicio también a Muíño y Brandomil.

Lo que en principio parecía un problema puntual, empezó poco a poco a generalizarse, aunque la mayor incidencia se dio en lugares como Artón, San Adrián o As Abellas.

Ahora mismo, con noviembre ya a la vista, un trabajador municipal sigue encargándose de forma exclusiva durante toda la semana de rellenar los depósitos de las distintas traídas particulares inutilizadas por la sequía. “Non se trata de algo puntual, senón dun problema que veu para quedarse”, dice el alcalde, que también tiene claro que la solución pasar por ampliar progresivamente la red municipal de abastecimiento, “algo moi costoso en concellos cunha dispersión xeográfica tan grande, sobre todo se non contas coa axuda da Xunta”.

Manuel Muíño es de los que piensa que va a llegar un momento en el que los ríos no den más de si, por lo que cree que tal vez haya que empezar a plantearse la conveniencia de recurrir a embalsar agua, a la vez que destaca la importancia de “acostumarse a facer un consumo responsable da auga”.

Otros municipios afectados por la sequía son los de Muxía– lugares como Ozón, Moraime, Touriñán y Coucieiro– y Cabana de Bergantiños. En este caso el Concello también está suministrando agua a distintos núcleos de Nantón y Cundíns. Este miércoles tuvieron que llevar 13.000 litros a los depósitos de los vecinos de A Piolla.

José Manuel López Varela: “Nunca tan baixo vin a canle do anllóns”

A Laracha es otro de los municipios de Bergantiños en los que está declarada la alerta prolongada por sequía, por lo que el Concello lleva meses adoptando medidas de ahorro de agua y sensibilizando a la población, además de promover proyectos de ampliación de la red municipal de abastecimiento a lugares como Reirís y Vilarmaior.

Desde mediados de agosto el ente local también está suministrando agua a familias y vecinos necesitados recurriendo para ello a la motobomba de Protección Civil. Erboedo, Montemaior y Soandres son las parroquias más afectadas.

“Nunca vin a canle do Anllóns tan baixa como este ano”, dice el alcalde, José Manuel López