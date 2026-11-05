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Zas

El tradicional magosto de las Torres do Allo será el 14 de noviembre e incluirá magia y música en directo

El programa comenzará con la puesta en escena del mago Samuel Moreno y continuará con el reparto gratuito de castañas asadas y las actuaciones de Churía y Adro

Manuel Froxán Rial
05/11/2026 18:02
Magosto en Zas
Magosto en la Torres do Allo
Raúl López
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Este otoño tampoco podía faltar el tradicional magosto que se viene organizando desde hace tiempo en las Torres do Allo, de la mano del Concello de Zas. La fecha elegida es el sábado 14 de noviembre, con una gran fiesta en horario de tarde que fusionará el calor del otoño gallego con la ilusión y la sorpresa. 

El programa comenzará con la actuación del mago Samuel Moreno y continuará a las 18.00 horas con el reparto gratuito de castañas asadas entre niños y mayores asistentes, para culminar con la actuación de los grupos de música y baile tradicional de Churía y Adro.

La organización corre a cargo de la Concejalía de Cultura del Concello de Zas, cuyos responsables destacan que la actividad reúne cada año a un mayor número de personas, por lo que animan a vecinos y visitantes a pasarse por el emblemático pazo el sábado día 14.

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