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Diario de Ferrol

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Zas

Manuel Muíño: "Un dos obxectivos das obras da Praza do Concello de Zas é eliminar as barreiras arquitectónicas"

Las actuaciones, en las que se van a invertir algo más de 685.000 euros, avanzan a buen ritmo

Manuel Froxán Rial
13/11/2026 21:51
El alcalde, Manuel Muíño, y el teniente de alcalde, José Brenlla, supervisando las obrfas
El alcalde, Manuel Muíño, y el teniente de alcalde, José Brenlla, supervisando las obrfas
Concello de Zas
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Las obras de renovación integral de la Praza do Concello de Zas avanzan a buen ritmo. Los trabajos, en los que se van a invertir algo más de 685.000 euros, afectan también a una de las calles laterales y a la zona situada frente al centro de salud. 

La intervención se hacía muy necesaria para solucionar los problemas que presentaba tanto la red de saneamiento como de abastecimiento de agua, así como un pavimento con más de 40 años de antigüedad. 

El proyecto se aprovechará también para acometer la remodelación del espacio público, renovando esos pavimentos y reorganizando el entorno con el fin de mejorar la accesibilidad, la seguridad viaria y la convivencia entre peatones y vehículos. 

El alcalde, Manuel Muíño, destaca la importancia de las mejoras en curso. “Un dos obxectivos fundamentais desta actuación é eliminar as barreiras arquitectónicas e facilitar os desprazamentos peonís, tanto na propia Praza do Campo como nas rúas da súa contorna e, especialmente, no acceso ao centro de saúde. Queremos que estes espazos sexan máis cómodos, seguros e accesibles para todas as persoas. É importante que unha zona na que se concentran servizos tan utilizados poida ofrecer unhas condicións adecuadas de acceso e tránsito”. 

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