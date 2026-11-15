Zas lleva la lucha contra la violencia machista a las aulas y los escenarios

Programa ZAS

El Concello de Zas conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con una programación que combinará propuestas culturales y formativas con actividades de prevención en los centros educativos. El programa comenzará este lunes y se prolongará hasta el día 26, con iniciativas destinadas a fomentar la igualdad y combatir la violencia machista desde diferentes ámbitos.

La primera actividad será un curso de regulación emocional, que arrancará este lunes a las 18.15 horas en el Centro Sociocultural de Zas. El miércoles , a las 19.00 horas, el Auditorio de Baio acogerá la obra ‘Véxote con outros ollos’, del Grupo Interxeracional Avoas de Laxe.

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La programación continuará el sábado 21, a las 20.00 horas, con el espectáculo ‘Asdomare’, de Rilo & Penadique. El domingo 22, a las 18.30, se representará ‘Sophie non é o meu nome de guerra’, mientras que el martes 24, a las 20.30, llegará ‘As aventuras de Naviza Girl’. Todas estas actuaciones tendrán lugar en el Auditorio de Baio. El día 26, la Asociación Íntegro visitará el Centro de Información á Muller para conocer su funcionamiento.

La prevención también llegará a los colegios e institutos. El alumnado de Primaria participará en ‘Efecto Dominó 25N’, mientras que el día 18 se representará ‘O arcón de Noa’. Los estudiantes de 4º de ESO y FP Básica del IES Maximino Romero de Lema asistirán al programa ‘Erradicando a violencia sexual’, y el resto de la ESO realizará un escape room educativo.

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Los más pequeños también participarán en actividades para cuestionar los estereotipos de género, como ‘Non hai cousas de neno nin de nena, só de persoas’, en el CEIP Labarta Pose, y ‘Novos lobos’, en el CPI de Zas.

El alcalde, Manuel Muíño, destacó la importancia de actuar desde la educación: “É esencial traballar coa infancia e coa mocidade para fomentar relacións baseadas no respecto, na igualdade e na liberdade”.