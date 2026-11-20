Una clienta en uno de los negocios de Baio BaiOn

Los problemas con las líneas telefónicas vuelven a afectar a los establecimientos comerciales de Baio. La asociación empresarial BaiON ha denunciado que, desde hace varios días, distintos negocios de la localidad sufren nuevas incidencias que dificultan e incluso impiden recibir llamadas y comunicarse con sus clientes. Una situación que, según advierte el colectivo, perjudica directamente a su actividad económica y que se repite apenas dos meses después de que los comerciantes alertasen de problemas similares.

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La entidad asegura que las interrupciones del servicio están afectando al funcionamiento cotidiano de los establecimientos, que dependen del teléfono para atender consultas, concertar citas y mantener el contacto con su clientela. “E non estamos falando dunha simple molestia”, subraya la asociación, que considera que las averías tienen consecuencias que van más allá de las dificultades de comunicación.

Non pedimos nada extraordinario. Pedimos poder traballar con normalidade Asociación de empresarios de Baio

“Detrás de cada teléfono que non funciona hai un negocio que está perdendo oportunidades de traballo”, advierte BaiON, que insiste en la necesidad de garantizar un servicio telefónico estable para que los establecimientos puedan desarrollar su actividad con normalidad.

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El colectivo recuerda que ya denunció esta situación hace dos meses y lamenta tener que volver a hacer pública la misma reclamación ante la aparición de nuevas incidencias. Por ello, exige una solución urgente y definitiva que evite que los comerciantes tengan que afrontar problemas recurrentes en sus comunicaciones.

“Porque os negocios de Baio temos que preocuparnos de atender a nosa clientela, non de comprobar cada día se funciona o teléfono”, señala la asociación, que resume su reivindicación en una petición: “Non pedimos nada extraordinario. Pedimos poder traballar con normalidade”.