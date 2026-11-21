Acto de presentación de Feirauto Feirauto

La 58ª edición de Feirauto apuesta por un formato de puertas abiertas bajo el lema 'Semana Tola', que se llevará a cabo del 23 al 29 de noviembre. Durante la campaña, Talleres Manuel Montes, Talleres J. Lema y Automóviles Celmar ofrecerán una amplia selección de vehículos de ocasión con descuentos especiales y condiciones de financiación ventajosas.

Esta nueva edición fue presentada este viernes en el consistorio de Zas con la presencia del alcalde, Manuel Muíño; Manuel Montes, Manuel Martínez y Julio Lema, en representación de los establecimientos participantes en Feirauto; José Gabín, presidente de Fecom; y José Manuel Brenlla, teniente de alcalde.

Los establecimientos participantes abrirán sus puertas en horario de mañana y tarde durante los siete días de la campaña -el domingo solo abrirán de mañana-, con el objetivo de dar facilidades a quienes quieran acercarse a conocer sus ofertas y beneficiarse de las condiciones especiales de esta edición.

Los participantes quisieron darle un toque desenfadado a la campaña con un mensaje directo: "Estamos coma cabras!", un lema con el que buscan llamar la atención y transmitir el carácter especial de esta semana, en la que habrá oportunidades para todos los gustos y necesidades. Los tres establecimientos animan a todas las personas que estén pensando en cambiar de coche a visitar los tres talleres y conocer de primera mano las promociones preparadas.

“Queremos que esta sexa unha boa oportunidade para todas aquelas persoas que están pensando en cambiar de coche. Preparamos condicións especiais e propostas interesantes para que poidan atopar o vehículo que mellor se adapte ás súas necesidades”, señaló Julio Lema, de Talleres J. Lema.

Además, todas las personas que compren un vehículo durante la Semana Tola recibirán un cheque regalo de 200 euros para combustible. Asimismo, las compras realizadas durante la campaña permitirán participar en el sorteo de un viaje valorado en 1.500 euros, promovido por la Asociación BaiON.

Por su parte, el alcalde puso en valor la continuidad de una iniciativa que contribuye a la dinamización económica y comercial del municipio y al fortalecimiento del tejido empresarial local. “Feirauto é un exemplo da importancia da colaboración entre a Administración local e o tecido empresarial para impulsar propostas que xeran actividade económica e achegan novas oportunidades á veciñanza”, destacó Manuel Muíño.

Feirauto reafirma su compromiso con la promoción del sector de la automoción y con la colaboración entre los establecimientos participantes, invitando a toda la ciudadanía a acercarse del 23 al 29 de noviembre a su Semana Tola.