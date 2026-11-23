Los escolares del CEIP Labarta Pose durante su visita al Melga Melga

La última visita realizada la pasada semana por centros escolares al Melga corrió a cargo de un grupo de 40 niños y niñas de Enseñanza Infantil del CEIP Labarta Pose de Baio, colegio que no visitaba el museo etnolúdico emplazado en Ponteceso desde el 8 de septiembre de 2014, aunque desde la dirección del Melga reconocen que el Labarta Pose fue el centro docente que más contribuyó a dar a conocer el proyecto museístico que abrió sus puertas en Ponteceso a finales de septiembre de 2013.

Al frente de la visita realizada el viernes de la pasada semana viajaban las profesoras Yayza Rodríguez, Ana Isabel Lago y Susana Álvarez. El recorrido por el museo se prolongó por espacio de tres horas e incluyó distintas sesiones de juegos para los pequeños. El campeón de la visita fue Tiago Villar, de 9 años y 4º de Primaria, al que se le hizo entrega de los obsequios correspondientes.