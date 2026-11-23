O escritor Xabier Quiroga visita o club de lectura de adultos do IES Maximino Romero
O autor falou sobre a súa última novela, 'Alguén ao lado'
O escritor galego Xabier Quiroga visitou este luns o club de lectura de adultos do IES Maximino Romero de Baio para conversar sobre a súa última novela, 'Alguén ao lado', publicada por Edicións Xerais. Durante preto dunha hora o autor intercambiou opinións e reflexións, además de responder a moitas preguntas dos estudantes sobre unha novela que achega ós lectores ao mundo dos sentimentos e das relacións humanas.
En 'Alguén ao lado', Quiroga preséntanos a Luís, un home marcado por un desengano amoroso que ve como a súa vida dá un xiro inesperado tras recibir unha mensaxe acompañada dun billete de avión a Marrakech. A partir de aí, o pasado, os recordos e as relacións de amizade e amor cobran protagonismo nunha novela que reflexiona sobre a identidade, o desexo, a dificultade de entendernos e a capacidade de reinventarnos.
Para os alumnos e alumnas do IES de Baio o encontro con Xabier Quiroga foi unha magnífica oportunidade para achegarse a súa obra, descubrir outras perspectivas sobre a lectura e comprobar, unha vez máis, como os libros se converten nun punto de encontro para compartir ideas, experiencias e emocións.