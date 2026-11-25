Los establecimientos, este miércoles, en su jornada de puertas abiertas Mar Casal

La 58ª edición de Feirauto continúa con su 'Semana Tola', el formato de puertas abiertas que comenzó el lunes y se prolongará hasta el domingo en Talleres Manuel Montes, Talleres J. Lema y Automóviles Celmar. Los tres establecimientos ofrecen una amplia selección de vehículos de ocasión con descuentos especiales y condiciones de financiación ventajosas.

Los establecimientos participantes abren sus puertas en horario de mañana y tarde durante los siete días de la campaña -el domingo solo abrirán de mañana-, con el objetivo de dar facilidades a quienes quieran acercarse a conocer sus ofertas y beneficiarse de las condiciones especiales de esta edición.

Los establecimientos abren en horario de mañana y tarde hasta el sábado; el domingo, solo de mañana Mar Casal

Los participantes han querido darle un toque desenfadado a la campaña con un mensaje directo: "Estamos coma cabras!", un lema con el que buscan llamar la atención y transmitir el carácter especial de esta semana, en la que habrá oportunidades para todos los gustos y necesidades. Los tres establecimientos animan a todas las personas que estén pensando en cambiar de coche a visitar los tres talleres y conocer de primera mano las promociones preparadas.

“Queremos que esta sexa unha boa oportunidade para todas aquelas persoas que están pensando en cambiar de coche. Preparamos condicións especiais e propostas interesantes para que poidan atopar o vehículo que mellor se adapte ás súas necesidades”, señala Julio Lema, de Talleres J. Lema.

Además, todas las personas que compren un vehículo durante la Semana Tola recibirán un cheque regalo de 200 euros para combustible. Asimismo, las compras realizadas durante la campaña permitirán participar en el sorteo de un viaje valorado en 1.500 euros, promovido por la Asociación BaiON.