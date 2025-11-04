Mi cuenta

A Coruña honra a memoria de Castelao no ano dedicado á súa figura

Neste 2025 conmemóranse o 75 aniversario do seu falecemento

Redacción
04/11/2025 11:57
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao

Neste 2025 cúmprense 75 anos do falecemento de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, unha das figuras máis importantes para a cultura galega no século XX. A cidade da Coruña non é allea a esta especial efeméride, e nos vindeiros días haberá diferentes eventos na súa lembranza.

O martes, día 4, o Circo de Artesáns inicia unha serie de actos na honra de Castelao. Concidindo co Ano Castelao e o 105 aniversario da exposición dos seis debuxos na  entidade, O Circo de Artesáns elaborou un programa ambicioso que inclúe conferencias, exposicion, proxección e unha  ofrenda floral no seu busto en Méndez Núñez.

Tamén o martes, ás 19.30 horas, inaugurase a exposición dos debuxos do álbum NÓS, que inclúe un pequeno documental, feito con imaxes cedidas pola Filmoteca de Galicia.

Por outra banda, tamén haberá unhas xornadas na Casa Museo Casares Quiroga, que botarán a andar o xoves, 6 de novembro, e rematarán o mércores día 19. En total, durante ese periodo, haberá un total de catro mesas redondas con diferentes figuras para lembrar e analizar a figura de Castelao en todo o seu conxunto.

