UNDERBLOOM, nace la marca urbana que convierte la autenticidad en un movimiento

Redacción
04/12/2025 20:36
Algunas de las prendas de UNDERBLOOM
Algunas de las prendas de UNDERBLOOM
UNDERBLOOM, (www.underbloomcore.com) la nueva firma española de inspiración urbana, llega al mercado textil con una propuesta clara: transformar la moda en una plataforma de autoexpresión. Su identidad se articula en torno al concepto core, entendido como aquello que nace en el interior y florece hacia el exterior. Bajo esta visión, la marca desarrolla dos universos creativos: InnerBloom, crecimiento interno; y OuterBloom, expresión plena y sin filtros.

El lanzamiento se acompaña de la campaña digital “First Take: Breaking Bad (Fashion Rules)”, un spot que reinterpreta la icónica serie Breaking Bad desde un enfoque urbano y humorístico. La pieza ha superado las 10.300 visualizaciones en Instagram en su primera semana, consolidando a UNDERBLOOM como una marca emergente con narrativa propia. El spot está disponible en formatos adaptados a Instagram, TikTok y YouTube. Esta campaña marca el inicio de una línea creativa en la que cada colección se acompañará de un relato propio, siempre ligado a la cultura visual contemporánea.

La colección debut, “First Take: InnerBloom”, incluye tres piezas esenciales —Boxy Tee masculina, Baby Tee femenina y bóxers unisex— diseñadas y confeccionadas íntegramente en España. Con una estética alternativa y un logotipo de inspiración thorn/metal, la firma establece un lenguaje visual distintivo dentro del streetwear nacional.

UNDERBLOOM nace con la ambición de convertirse en movimiento, no en moda pasajera. Su objetivo es construir una comunidad que encuentre en la marca un espacio de expresión, colaboración e identidad. La firma busca trabajar con artistas urbanos emergentes —grafiteros, tatuadores, DJs, ilustradores— y conectar el textil con la escena creativa local. Las próximas colecciones, InnerBloom y OuterBloom, consolidarán esta visión mediante piezas que profundizan en la autoexpresión y en un streetwear emocional, cargado de intención.

Los fundadores de UNDERBLOOM
Los fundadores de UNDERBLOOM
