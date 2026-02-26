Mercedarias, un centro para la formación en libertad, respeto y compromiso

Chocolate solidario en el centro educativo Cedida

Fundado en 1941, con la llegada a Ferrol de las religiosas Mercedarias, en un ámbito por aquel entonces casi rural, el Colegio Sagrado Corazón-Mercedarias comenzó su andadura como centro mixto de niños y niñas. Posteriormente inició una enseñanza más reglada y llegó a ser en su momento Escuela de Magisterio, donde se formaron profesionales de las que se nutrían los colegios de la ciudad. Mercedarias fue cambiando con los tiempos y en el centro educativo se cursó desde EGB a BUP. Con la llegada del Bachillerato, y al no existir un concierto para este nivel no obligatorio de la enseñanza, el centro pasó a impartir, como hace en la actualidad, tres etapas educativas: Educación Infantil (el próximo curso se ofertan 40 plazas disponibles), Primaria y Secundaria.

La propuesta pedagógico-pastoral es el proyecto en el que basa la educación este centro, educando en valores cristianos de manera transversal, prácticamente en todas las asignaturas.

Las actividades pastorales forman parte a lo largo del curso del quehacer del centro, con conmemoraciones como la de la fiesta de la Merced, del fundador San Pedro Nolasco, el Día de la Paz, las distintas campañas solidarias (este mismo viernes se celebra el chocolate solidario que todos los años se dedica a una ONG) o incluso ventas de merchandising que envían desde Manos Unidas y que permitirá financiar algún proyecto de los que lleva a cabo la Diócesis.

Polideportivo, biblioteca, laboratorio, sala de audiovisuales, de informática, tecnología o música conforman un amplio espacio en el que trabajan en torno a 40 docentes, con la característica, como explica la directora Sonia González, de que “somos muy continuistas en el sentido de que hemos tenido siempre los mismos profesores hasta que les ha tocado jubilarse. No hemos tenido excesivos cambios y eso también hace que la referencia que tienen incluso los padres de los nuevos alumnos, que son muchos antiguos estudiantes, es de que siguen en el colegio las personas que a ellos les han dado clase, que no cambian cada año, lo que hace que los niños y niñas cuenten con un mismo docente haciendo seguimiento a lo largo de toda su etapa educativa”.

Como explica la directora del centro, siempre se ha procurado mantener en esencia su identidad carismática de colegio católico.

De hecho, las actividades que realizan con el alumnado siempre están vinculadas a la idea de libertad, de ser misericordiosos, acogedores, de integrar a la gente que llega de otros lugares. “Ahora mismo debemos estar por las 23 nacionalidades en el colegio”, indica la responsable del centro, reflejando una multiculturalidad que ha enriquecido a Mercedarias.

La educación en valores es un pilar del centro Cedida

El colegio Sagrado Corazón-Mercedarias lleva a cabo cada año un proyecto de centro que abarca todas las etapas educativas. En estos años se ha abordado la Ilustración, la Costa Ártabra o el tema de la lectura, del trabajo con los libros, que es en lo que están haciendo hincapié este curso, bajo el lema “El gran libro de los valientes”. Al final del mismo, se editará una revista digital del centro, donde se recogen todas las actividades que en torno al tema genérico se van realizando a lo largo del año escolar.

La intención es hacer una presentación de todas esas actividades y del contenido de la revista digital, para compartirlas con las familias a final de curso en una gala solidaria que quiere estar vinculada también con Cáritas para hacer una donación y conseguir así “recursos, materiales, libros, cosas que puedan necesitar para su labor de clases de apoyo que dan a niños de familias con necesidades”, expone Sonia González.

Procesión del colegio Mercedarias Cedida

Precisamente esa conexión con las familias es un elemento que no se quiere perder en este centro educativo y agradecen la implicación de madres y padres en las actividades que a lo largo del curso se llevan a cabo. Además de la relación específica con los tutores, los grandes eventos del colegio tienen presente a las familias, como Navidad, fin de curso o Carnaval, además de las procesiones.

Mercedarias es un colegio de tradición, con un proyecto religioso y con un fomento de valores como la misericordia, la libertad, la familia, la alegría, el respeto, el compromiso y el esfuerzo.

Partiendo de que los alumnos y alumnas deben formarse como personas, no olvidan los nuevos tiempos, la innovación y la integración de las TIC en el proyecto educativo, dotando al centro de la infraestructura necesaria y contando con un plan digital. “Se invirtió hace unos tres años en los monitores interactivos para todas las aulas. Procuramos tener actualizadas las aulas de informática y, en lugar de tener una estática, son móviles para que las podamos llevar en caso de necesidad a las clases”, indica la directora.

El apoyo necesario de las tecnologías no es, sin embargo, sustitutivo de los libros y de las tareas que los alumnos tienen que hacer en el aula. La plataforma Teams, con cuenta corporativa para los estudiantes que se matriculan en el colegio, permite crear grupos de trabajo a nivel interno y continuar con el aprendizaje corporativo, pero siempre haciendo hincapié en el trabajo en el aula, en la manipulación de libros y en aprendizaje de rutinas.

Todo para formar a un alumnado que cuando deje el centro sea un individuo “libre, cristiano, comprometido, crítico, feliz, empático, solidario, emocionalmente inteligente, preparado y competente para lo que se le presente a lo largo de su vida”. Unos principios en los que trabajan desde Infantil hasta que concluyen Secundaria.