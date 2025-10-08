Xallas
Andaina desde O Fieiro hasta A Moa en apoyo a Palestina
Será este sábado con salida a las 10.30 horas
El Colectivo de Apoio a Palestina Costa da Morte ha organizado para este sábado una marcha solidaria con Palestina, que partirá a las 10.30 horas desde O Fieiro (Mazaricos) hasta A Moa (Carnota). Se trata de una ruta de montaña de dificultad media. La organización necesita saber con cuánta gente podrá contar para esta marcha, por lo que las personas interesadas en participar deben anotarse a través del correo electrónico coap.costadamorte@gmail.com.