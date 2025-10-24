La conselleira de Medio Rural visita la cooperativa Ganxabar

Recorrido durante la visita a Ganxabar Cedida

La Consellería de Medio Rural pagará en diciembre la mayor parte de las ayudas directas de la PAC correspondientes a la campaña 2025. Así lo anunció este viernes la titular de este departamento, María José Gómez, en una visita a la cooperativa Ganxabar, en Mazaricos, en la que destacó que este pago completará el anticipo de esta semana de 44 millones de euros, correspondientes a vacuno de leche y carne.

A mayores de la hoja de ruta habitual, este año se adelantará la ayuda asociada a ovino-caprino y se reforzarán los pagos de Zonas con Limitaciones Naturales, que son mucho más superiores que en anteriores ejercicios. Según explica la consellería a través de un comunicado, con este adelanto y con el pago de finales de año, se procura dotar de mayor liquidez a los agricultores y ganaderos gallegos, que se vieron especialmente afectados por la ola de incendios forestales del verano.

Por otro lado, la conselleira incidió en el rechazo a la propuesta de la Unión Europea para la próxima PAC a partir de 2028. Reafirmó que la Xunta reclamará de nuevo, tanto al Gobierno central como a la UE, una PAC bien dotada, con financiación suficiente y fondos específicos y diferenciados que permitan apoyar la renta de los agricultores y ganaderos, el desarrollo rural y el relevo generacional. Apoyo al cooperativismo

Durante su recorrido por las instalaciones de Ganxabar, la conselleira estuvo acompañada por el director general de la PAC y del Control de la Cadena Alimentaria, Juan José Cervino; y por la delegada territorial de la Xunta en Lugo, Belén do Campo. María José Gómez puso de relieve la importancia del cooperativismo en Galicia, destacando que entidades como Ganxabar contribuyen a la continua modernización del sector agrario gallego, a su adaptación al comprado y a la incorporación de nuevas tecnologías.

Por otro lado, la conselleira quiso transmitir un mensaje de tranquilidad al sector en relación a la dermatosis nodular contagiosa, ya que por ahora esta enfermedad no fue detectada en Galicia y, además, no conlleva ningún riesgo para las personas, según explican desde Medio Rural. Con todo, Gómez recordó que es necesario reforzar las medidas preventivas para proteger a la cabaña ganadera.