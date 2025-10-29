Santa Comba destina 268.000 euros del POS para gasto corriente

Pleno de Santa Comba el pasado martes J. M.

La Corporación de Santa Comba aprobó los fondos adicionales del Plan de Obras y Servicios (POS +) de la Diputación, de los que el Concello destinará 267.997 euros a gasto corriente. El alcalde, Alberto Romar, destacó la elevada cifra de este plan, que asciende a 400.000 euros, “o que converte ao noso concello nun dos que máis aportación recibe na comarca de Santiago”, indicó. Según su versión, otras administraciones “poderían tomar nota dos criterios obxectivos que aplica a Deputación da Coruña”.

El regidor subrayó que la partida de gasto corriente permitirá reducir del período medio de pago y saldar las facturas con los proveedores cuanto antes para que “se paguen en tempo e forma”. La otra partida restante de 132.000 euros se reserva para ejecutar cuatro proyectos que serán debatidos en el pleno del mes de noviembre, referidos a dotar de aglomerado en varios núcleos rurales, tal como se comprometió el alcalde. Este asunto fue aprobado con los únicos votos del Gobierno socialista. El PP se abstuvo porque no contaron con ellos para elegir los proyectos según indicó la portavoz, María Pose.

La sesión también aprobó con la abstención de los conservadores la modificación de la ordenanza reguladora de protección de caminos municipales en relación con las operaciones forestales, accesos a fincas y su conservación, que afecta especialmente a los maderistas.

La ordenanza ya fue modificada en 2022 y ahora se pretende dar “un voto de confianza” a los maderistas porque están cumpliendo lo pactado depositando los avales. Con este cambio se permitirá también cortar en los meses de diciembre, enero y febrero en zonas de caminos sin asfaltar, facilitando así el trabajo de las 20 firmas madereras del concello, indicó el regidor.