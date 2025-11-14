Mazaricos exige a las eléctricas las mejoras necesarias para garantizar un buen servicio

La Corporación de Mazaricos durante el pleno EC

La Corporación de Mazaricos aprobó por unanimidad una moción titulada “Necesidade de mellora e mantemento da rede eléctrica, da conexión a internet e das conexións á televisión no Concello de Mazaricos” que recoge las demandas de los vecinos ante los fallos continuos que se producen tanto en el suministro eléctrico como en las conexiones a internet y televisión.

En el texto se recoge que los continuos cortes perjudican especialmente a los negocios locales y explotaciones ganaderas. Además, recuerda que hay una población envejecida muy afectada por estos fallos. En primer lugar exigen a las compañías que realicen un mantenimiento adecuado de las líneas y que se renueven las instalaciones y además solicitan una reducción en las facturas por el mal servicio.

También reclaman la intervención de la Consellería de Industria para garantizar que las empresas cumplen con sus obligaciones. Por último, solicitan a la Diputación de A Coruña ayudas específicas destinadas a los concellos de menos de 10.000 habitantes. Los tres portavoces firmantes, Juan Blanco (alcalde, BNG), José Manuel Caamaño (PP) y Francisco Javier González (Espazo Común) coincidieron en destacar la importancia del acuerdo. “Demostramos que por riba das siglas está o benestar dos nosos veciños”, subrayó el regidor.