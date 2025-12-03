Los 'Papanoeles moteiros' volverán a Santa Comba el día 13

Papá Noel llevará la ilusión a los niños EC

La programación navideña del Concello de Santa Comba arrancará este viernes por la tarde con el tradicional encendido de las luces a partir de las 19.00 horas. Además, en el acto se realizará la entrega de premios del XXVII Concurso de Postales, donde participó el alumnado xalleiro.

Para culminar la fiesta habrá una chocolatada para todos los asistentes. Las actividades navideñas están dirigida a todos los públicos y se prolongarán hasta el día 5 de enero con las tradicionales cabalgatas de Reyes. El sábado 13 se llevará a cabo una nueva edición de los ‘Papanoeles Moteiros’. A partir de las cuatro de la tarde harán rugir de nuevo sus motores por las calles xalleiras.

Además, Papá Noel recorrerá igualmente los centros escolares del municipio, y entre los días 21 y 24 visitará las parroquias, llevando la magia y la ilusión a niños y mayores. Los días 22, 23, 26, 29 y 30 y el 2 y 3 de enero también están previstos talleres intergeneracionales por las distintas parroquias. El 20 de diciembre se celebrará la San Silvestre acuática y el día 28 llegará la popular San Silvestre por las calles xalleiras.