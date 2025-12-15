Xallas
Festival da Escola de Música Moderna e do grupo folk Tres Pesos, o fin de semana en Mazaricos
Fin de semana de música na Casa da Cultura da Picota, con entrada libre e gratuita
O Concello de Mazaricos ofrece este próximo fin de semana unha programación musical diversa coa celebración de dous eventos culturais na Casa da Cultura da Picota: o tradicional Concerto de Nadal da Escola de Música Moderna e o concerto do grupo folk Tres Pesos.
O sábado a partir das 12.00 horas dará comezo o festival da Escola de Música Moderna, onde o alumnado mostrará o seu progreso cun variado programa musical. O domingo ás 17.00 horas o grupo Tres Pesos, formado por Xoán Porto, José A. Ferreira e Felisa Segade, presentará o seu espectáculo “Contares e Cantares”, un viaxe pola esencia musical galega que combina tradición oral e melodías populares.