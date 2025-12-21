Dos accidentes en Mazaricos en plena granizada

Vehículo siniestrado en Carballo D.B.

Mazaricos fue escenario este mediodía de dos accidentes de tráfico ocurridos en plena granizada y prácticamente simultáneos en la AC-400.

El primero tuvo lugar en el kilometro 69, a la altura de As Maroñas, cuando un coche dio se salió de la vía dando varias vueltas de campana. El conductor salió por su propio pie.

Poco después, alrededor de las 12.20 horas y un kilómetro más adelante, se producía una triple colisión. Una persona tuvo que ser liberada por los bomberos, según informó el 112 Galicia. Al lugar acudieron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, bomberos de Santa Comba, Guardia Civil de Tráfico y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Mazaricos. Al llegar, la dotación de bomberos tuvo que liberar a uno de los ocupantes de uno de los coches implicados, siendo el único herido en el siniestro, que fue evacuado por el personal sanitario.

Por otro lado, en la madrugada de este domingo se produjo una salida de vía en Carballo con importantes daños materiales, pero sin heridos. El siniestro tuvo lugar poco antes de As Airas, en dirección hacia A Coruña, cuando un turismo se salió de la carretera y derribó un poste. A primeras horas de la mañana el vehículo todavía permanecía en el lugar del siniestro.