Trío de monólogos interactivos, el día 25 en A Picota

Cartel de la función teatral EC

La Casa da Cultura de A Picota, en Mazaricos, acogerá el domingo 25 la función “3 EN 1”, de la Asociación Cultural Debullando Teatro. En el espectáculo se combinan tres monólogos humorísticos en un formato interactivo y participativo, involucrando directamente al público.

La obra está protagonizada por Javier Silva “Cholín”, Mari Osorio y Pablo Alvite, que mediante monólogos individuales y conjuntos exploran situaciones cotidianas con humor y espontaneidad. Incluye desde las peripecias de los amigos de Cholín hasta las particulares formas de ligar de Mari o ambiente festeiro preferido de Pablo. Será a las 17.00 horas con entrada libre y gratuita.