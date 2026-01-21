Mi cuenta

Xallas

Trío de monólogos interactivos, el día 25 en A Picota

La capital de Mazaricos acogerá la función "3 EN 1", con un formato para que el público participe 

Redacción
21/01/2026 20:40
Cartel de la función teatral
Cartel de la función teatral
EC
La Casa da Cultura de A Picota, en Mazaricos, acogerá el domingo 25 la función “3 EN 1”, de la Asociación Cultural Debullando Teatro. En el espectáculo se combinan tres monólogos humorísticos en un formato interactivo y participativo, involucrando directamente al público.

 La obra está protagonizada por Javier Silva “Cholín”, Mari Osorio y Pablo Alvite, que mediante monólogos individuales y conjuntos exploran situaciones cotidianas con humor y espontaneidad. Incluye desde las peripecias de los amigos de Cholín hasta las particulares formas de ligar de Mari o ambiente festeiro preferido de Pablo. Será a las 17.00 horas con entrada libre y gratuita.

