Santa Comba invierte 725.000 euros del POS 2026 en la ejecución de treinta obras

Pleno Santa Comba Cedida

El pleno de Santa Comba aprobó el jueves el POS+ 2026, por el que el Concello recibe un total de 1.207.139,07 euros de la Diputación. El 60% del plan (725.193,40 euros) se destinará a la ejecución de treinta proyectos de obras y los restantes 481.945,67 euros irán para gasto corriente y el pago de facturas a proveedores. Así se aprobó en el pleno con el voto a favor del grupo de gobierno socialista y la abstención de la oposición (PP).

El alcalde, Alberto Romar, resaltó que se harán actuaciones en todas las parroquias, apostando por el aglomerado, “que es más costoso pero tiene una mayor duración que el asfaltado simple”.

En cuanto a las obras, está contemplado realizar mejoras en la carretera de Boimende, en Castriz, así como una primera fase de actuaciones en los núcleos de Padreiro y Frieiro. Además, se actuará en los núcleos de Recarei, Abeleiras, Grixoa de Esternande y San Salvador.

Están previstas otras dos obras en Figueiras, en la parroquia de Bazar, y la renovación del firme en el núcleo de Cubelo, en Camiño da Ponte, en los accesos en Ventosa y Cerdeiras, y en la calle Ferradura. En la parroquia de Alón, el POS contempla tres actuaciones, en O Couto, Esmorode y Alón. En Fontecada se aglomerará en las inmediaciones del campo de la fiesta de San Martiño, que linda con la iglesia.

En cuanto a la parroquia de Cícere, será escenario de dos actuaciones en los núcleos de Rebordelos y la primera fase en el de Mallón. En Santa Sabiña las obras se centrarán en Varilongo y Os Fornos, finalizando con un asfaltado de medio kilómetro en la cuesta de San Bartolomé. A estos proyectos se suman las mejoras en el camino interior en Vilar de Céltigos, así como en San Cristovo y Arán.

Por otro lado, el pleno aprobó el POS Complementario, con un presupuesto de 517.044,66 euros para la ejecución de seis proyectos. Se trata de la pavimentación en el lugar de Vilar de Arriba, en A Pereira (43.730,30 euros); la creación de sendos parques infantiles en Castriz y Bazar (30.500 euros); la primera fase de aglomerado en Cícere (34.146,32); la renovación integral del firme en el núcleo de Amarelle (57.106,45); y la mejora de la pavimentación con aglomerado en la carretera que une A Pereira con Almozara (110.923,14 euros). El último proyecto, dotado con 237.638,45 euros, incluye la primera fase de la renovación aceras de la calle Lugo y la primera fase de la renovación integral de suministros, mobiliario, aceras y arcenes en Santa Catalina. En marcha el plan 2025

El alcalde señaló que a todas las obras del POS+ y del Plan Complementario –que se harán en unos doce o quince meses tras solicitar los permisos pertinentes y licitarlas– hay que añadir otras 21 obras del POS de 2025, que ya están licitadas y comenzarán en breve. “Hai moitos anos que non se ven tantas obras e tan dispersas por toda Santa Comba”, afirmó el regidor.