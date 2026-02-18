Mi cuenta

Diario de Ferrol

Xallas

Mazaricos reivindica el valor del "bolo do pote" en el rural a lo largo de la historia

La popular fiesta se celebrará el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo en A Picota

Redacción
18/02/2026 21:33
Festa do Bolo do Pote el pasado año
IG
Mazaricos ya calienta sus fogones para celebrar una nueva edición de la Festa do Bolo do Pote, en estos últimos coletazos del Entroido en la comarca. El sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo A Picota acogerá esta celebración gastronómica, que cumple 27 años, siendo ya una cita ineludible en toda la zona. 

Desde el Concello de Mazaricos destacan la “historia” que existe detrás de este producto estrella del “humilde caldo labrego”, que ha pervivido a lo largo de los años. “A súa historia é a historia da supervivencia do pobo galego”, indican. Los “bolos do pote”, que se hacen con harina de maíz, cebolla y ‘chichas de touciño’, fueron durante siglos uno de los componentes fundamentales de la alimentación de las familias rurales, recuerdan desde el consistorio.

 Indican, además, que los estudios históricos señalan que los cereales eran la base de la dieta popular desde hace cientos de años. “Xa en tempos medievais, é probable que os bolos do pote tivesen entrada no caldo xunto con verduras, fabas, castañas e, cando había, algún anaco de carne”, afirman. “A carne era un ben escaso; o porco que se mataba no fogar debía estirarse ao longo de todo o ano, e os derivados da fariña —como os bolos— cumprían a función de encher o estómago e achegar a enerxía necesaria para o traballo no campo”, añaden. 

Con la llegada del maíz americano, la harina de este cereal pasó a ser el ingrediente principal de los bolos, desplazando al centeno y al “millo miúdo”. Esta situación se mantuvo durante la Edad Moderna, hasta que la patata, primero tímidamente y de forma masiva a partir del siglo XIX, comenzó a competir con los bolos en el caldo, hasta casi su desaparición. Rosalía de Castro cita los bolos do pote en sus ‘Cantares Gallegos’ y ‘Follas Novas’. 

El día 28 este plato se ofrecerá en los restaurantes Efe Eme, Asador Manduca, Casa Jurjo, A de París y Casa Pego, bajo reserva. Al día siguiente, degustación a partir de las 13.00 horas en el Campo da Feira da Picota. 

