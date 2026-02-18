Mi cuenta

Diario de Ferrol

Xallas

Santa Comba prepara su VI Clásica Gandeira, que combina deporte, naturaleza y salud

Ya está abierto el plazo de inscripción para la prueba, que será el próximo 28 de marzo

Redacción
18/02/2026 21:50
Una de las pruebas anteriores
IG
El Concello de Santa Comba abre el plazo de inscripción para participar en la VI Clásica Gandeira, que se celebrará el sábado 28 de marzo a partir de las 16.00 horas bajo el lema ‘Únete ao rabaño, corre polo rural’. La prueba está incluida en el calendario oficial de la Federación Galega de Atletismo y contará con la supervisión de su comité de jueces, garantizando el cumplimento de la normativa y los correspondientes seguros. 

Esta carrera utiliza el deporte como vehículo para difundir valores y hábitos saludables. El evento incluye otras acciones participativas con centros escolares, colectivos de la tercera edad y asociaciones locales, con el fin de reforzar igualdad, diversión e implicación ciudadana. El Concello también colabora con entidades que trabajan por la diversidad y la inclusión en el deporte. 

El circuito es e 10 kilómetros, y ofrece una experiencia única por el paisaje xalleiro, con un recorrido mixto de asfalto y tierra disfrutando de la naturaleza. Además de la 10K, se incluye otra carrera de 3 kilómetros para las categorías inferiores. Las inscripciones serán a través de la plataforma www.ccnorte.com y podrán hacerse hasta el 25 de marzo.

El ideal gallego

Redacción
Mazaricos reivindica el valor del "bolo do pote" en el rural a lo largo de la historia
Redacción
Redacción
Alberto Romar agradece a la Xunta el arreglo de otro tramo del vial Portomouro-Santa Comba
Redacción
Redacción
Mazaricos incrementa un 15% la recogida de plásticos agrícolas
Redacción
Redacción