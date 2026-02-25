Santa Comba impulsa un programa transversal para el 8M, con el foco en la educación y el ámbito rural

Andainas en Santa Comba, que se incluyen en el programa municipal IG

El Concello de Santa Comba apuesta por un programa transversal implicando a toda la sociedad dentro de la conmemoración del 8 de marzo. Bajo una perspectiva que une la educación, la visibilización y el apoyo al sector rural, la Administración local busca reafirmar su compromiso con la igualdad de género y la erradicación de este tipo de violencias.

La programación arranca mañana viernes con la colocación de la pancarta conmemorativa en la Casa do Concello. Seguirán las propuestas en el ámbito educativo, con cuentacuentos teatralizados el 2 de marzo en el CEIP Barrié de la Maza, para el alumnado de Infantil y de 5º y 6º de Primaria. El día 5 llegará al CRA A Tarandeira ‘O carballo con botas’, en las sedes de O Bustos y San Cristovo.

El domingo 8 de marzo habrá dos actos principales, la IX Andaina pola Igualdade (10.00 horas) y la reinauguraicón de la exposición fotográfica ‘8M 2024: Historia Viva de Santa Comba’, a las 13.00 horas. Dentro del plano institucional, el 12 de marzo se convoca la reunión de la mesa local de coordinación de violencia de género. Las actividades rematan el día 21 con una jornada de convivencia dedicada a las asociaciones de mujeres rurales del municipio, y habrá una excursión.