Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Xallas

Santa Comba impulsa un programa transversal para el 8M, con el foco en la educación y el ámbito rural

Actividades en los centros educativos, una andaina y una jornada de convivencia para las mujeres rurales son las principales propuestas

Redacción
25/02/2026 19:10
Andainas en Santa Comba
Andainas en Santa Comba, que se incluyen en el programa municipal
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Santa Comba apuesta por un programa transversal implicando a toda la sociedad dentro de la conmemoración del 8 de marzo. Bajo una perspectiva que une la educación, la visibilización y el apoyo al sector rural, la Administración local busca reafirmar su compromiso con la igualdad de género y la erradicación de este tipo de violencias.

 La programación arranca mañana viernes con la colocación de la pancarta conmemorativa en la Casa do Concello. Seguirán las propuestas en el ámbito educativo, con cuentacuentos teatralizados el 2 de marzo en el CEIP Barrié de la Maza, para el alumnado de Infantil y de 5º y 6º de Primaria. El día 5 llegará al CRA A Tarandeira ‘O carballo con botas’, en las sedes de O Bustos y San Cristovo. 

El domingo 8 de marzo habrá dos actos principales, la IX Andaina pola Igualdade (10.00 horas) y la reinauguraicón de la exposición fotográfica ‘8M 2024: Historia Viva de Santa Comba’, a las 13.00 horas. Dentro del plano institucional, el 12 de marzo se convoca la reunión de la mesa local de coordinación de violencia de género. Las actividades rematan el día 21 con una jornada de convivencia dedicada a las asociaciones de mujeres rurales del municipio, y habrá una excursión.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Andainas en Santa Comba

Santa Comba impulsa un programa transversal para el 8M, con el foco en la educación y el ámbito rural
Redacción
Dos electricistas tratando de arreglar un tendido eléctrico afectado por las tormentas

Las borrascas de este año dejan 132 incidencias en Mazaricos con daños graves en infraestructuras eléctricas
Manuel Froxán Rial
El ideal gallego

Santa Comba prepara su VI Clásica Gandeira, que combina deporte, naturaleza y salud
Redacción
El ideal gallego

Mazaricos reivindica el valor del "bolo do pote" en el rural a lo largo de la historia
Redacción