Mazaricos lleva el ‘Bolo do Pote’ a la Casa de Rosalía en las vísperas de su fiesta popular

El Bolo do Pote en la Casa Rosalía EC

La Asociación de Amas de Casa de Mazaricos participó de nuevo en los actos conmemorativos del Día de Rosalía el pasado 23 de febrero. Tres de sus integrantes, María Esther Muíño, Ángela Villar y Laura Prado, acudieron a la Casa-Museo de Rosalía en Padrón para elaborar sus tradicionales bolos do pote, que forman parte del “caldo de gloria” que se prepara cada año en esta jornada.

La Fundación Rosalía de Castro contactó hace años con la entidad mazaricana para que se encargase de cocinar este plato, componente fundamental del caldo labriego de antaño que la autora inmortalizó en sus versos. En “Cantares Gallegos” ofrece unos “boliños do pote” como regalo y en “Follas Novas” describe a una mujer que consi gue hacer “un bolo do pote que era cousa de envidiar”.

La elección de Amas de Casa de Mazaricos para esta tarea se debe a que la entidad desempeña un papel fundamental desde la primera edición de la Festa do Bolo do Pote, que el Concello de Mazaricos organiza ininterrumpidamente desde 1999. Desde el primer día fueron estas mujeres las encargadas de elaborar el plato para la celebración. Precisamente, la visita a Padrón se hizo en las vísperas de esta fiesta popular, que tiene mañana su día grande.

Las mismas mujeres volverán a estar mañana detrás de los fogones en la XXVII Festa do Bolo do Pote, que tiene lugar en el Campo da Feira da Picota. A partir das 13:00 horas, se llevará a cabo una degustación, y, además, se podrá ver la elaboración en directo. Los asistentes podrán disfrutar de este plato con siglos de historia de la mano de estas expertas mujeres. Desde el Concello quieren agradecer el trabajo de estas mujeres, que consiguen hacer que perviva este plato centenario. Además de la fiesta de mañana el fin de semana se puede degustar este plato en los locales del municipio, que ya cuelgan el cartel de completo.