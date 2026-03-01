Mi cuenta

La Festa do Bolo do Pote arrasa en Mazaricos con más de mil raciones vendidas

Los locales de hostelería también registraron un lleno completo sirviendo este plato tradicional

Redacción
01/03/2026 21:40
Bolo do Pote de Mazaricos
Bolo do Pote de Mazaricos este domingo
EC
La Festa do Bolo do Pote arrasó este domingo en Mazaricos, en su edición número 27. En el Campo da Feira de A Picota se sirvieron más de mil raciones de este plato, que antaño era uno de los componentes fundamentales en la alimentación de las familias rurales. Las asociaciones de vecinos Monte Picoto y Amas de Casa fueron las encargadas de su elaboración para su posterior degustación, a la que acudieron numerosas personas. Las raciones del bolo do pote se acompañó de panceta, oreja y chorizo. 

El buen tiempo de este domingo animó a vecinos y visitantes a acudir a esta popular fiesta gastronómica, que cada vez cuenta con mayor aceptación. Cada ración se vendía a un precio simbólico de 3 euros. Además del éxito de la fiesta del domingo, la hostelería local registró un fin de semana completo. En el asador Manduca, el restaurante Efe-Eme, Casa Jurjo, A de París y Casa Pego se sirvió este plato el fin de semana, bajo reserva y con gran demanda. El alcalde, Juan Blanco, destacó el éxito que cosecha la exaltación de este producto tradicional.

El teniente de alcalde de Mazaricos, Jorge Villar, también realizó un balance muy positivo de la jornada. "Estamos moi satisfeitos. A resposta da xente foi impresionante, tanto nos restaurantes como na carpa. Isto demostra que a Festa do Bolo do Pote está máis viva que nunca e que o traballo colectivo de hostaleiros, Amas de Casa, Monte Picoto e do propio Concello dá os seus froitos", subrayó. 

También acudió al evento la diputada de Igualdade, Soledad Agra, quien destacó el "valor dunha festa que non só pon en valor a nosa gastronomía, senón que tamén fai visible o papel fundamental das mulleres no mantemento das tradicións e a inclusión a través da colaboración con entidades como Adisbismur". Coincidiendo con la cercanía del 8 de marzo, se repartieron mandiles de esta conmemoración entre las personas colaboradoras. 

Bolo do Pote de Mazaricos
Bolo do Pote en Mazaricos este domingo
EC
