La mazaricana Rosa Moledo, Premio de Honor en los Mestre Mateo por su extensa carrera

Rosa Moledo EC

La traductora y asesora lingüística Rosa Moledo, natural de Gosolfre, en el municipio de Mazaricos, recibirá en esta edición el Premio de Honor Fernando Rey de la Academia Galega do Audiovisual en los Premios Mestre Mateo. La presidenta y la vicepresidenta de la Academia, Lucía Veiga y Carmen Méndez, así lo confirmaron en un acto celebrado en la Cidade da Cultura, en Santiago, al que también acudió el director de la Agadic, Jacobo Sutil.

Carmen Méndez ha explicado que la elección de Moledo se debe a su “labor constante y rigurosa” en el ámbito audiovisual, y su “profundo compromiso” con la lengua gallega, que ha “contribuido de forma decisiva a su dignificación”. La academia ha premiado una trayectoria de 30 años de trabajo que incluye cine, televisión y teatro y que “muestra un compromiso firme con la lengua y la cultura del país”, constituyendo “un ejemplo para generaciones presentes y futuras”.

De Rosa Moledo, Jacobo Sutil ha elogiado su trayectoria “dedicada a la traducción y al asesoramiento lingüístico en el audiovisual” y ha señalado que este premio contribuye “a poner en valor” el trabajo de las personas que están detrás de las cámaras, que son “esenciales” para el audiovisual”. Además, ha subrayado su contribución al “prestigio y difusión” de la lengua gallega, con uno de sus “ejemplos más célebres” en la serie ‘Fariña’.

Especialista en traducción audiovisual y asesoramiento lingüístico, ha participado en diversas obras en todos los formatos, entre las que se encuentran títulos como ‘A lingua das bolboretas’, ‘Os luns ao sol’, ‘O lapis do carpinteiro’, ‘Cela 211’, ‘Engurras’, ‘Os Fenómenos’, O’ noso último verán en Escocia’, ‘Lupin’ o ‘Beauty’, entre otros,