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Xallas

El escritor mazaricano Ismael Ramos consigue el prestigioso premio internacional O. Henry

El joven se convierte en el primer autor del Estado español en obtener este galardón

Redacción
15/04/2026 22:18
Ismael Ramos, de Mazaricos
Ismael Ramos, de Mazaricos
IG
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El escritor Ismael Ramos (1994), de Mazaricos, acaba de ser distinguido con el prestigioso Premio O. Henry 2026 por su relato “A lebre” (“The Hare”, en la traducción al inglés de Jacob Rogers). El cuento forma parte de su primer libro “A parte fácil” (Xerais, 2023), y fue publicado por la revista estadounidense The Common en marzo de 2025. 

El palmarés, que se hizo público a través del medio especializado Literary Hub, incluye también este año trabajos de Samanta Schweblin, Colm Tóibı́n o Catherine Lacey. Con este reconocimiento, Ismael Ramos se convierte en el primer autor del Estado español en obtener este galardón, considerado uno de los más importantes en el ámbito del relato breve a nivel internacional. 

El Premio O. Henry, que toma el nombre del escritor estadounidense O. Henry (pseudónimo de William Sydney Porter), distingue cada año cuentos de gran calidad literaria publicados en revistas en lengua inglesa de Estados Unidos y Canadá. Los premios se conceden desde 1919 y cuentan con una sólida tradición en la promoción del género breve. El palmarés reciente del premio incluye destacadas figuras de la literatura contemporánea como Olga Tokarczuk, Cristina Rivera Garza, Sally Rooney o Emma Cline.

 “A parte fácil” la primera obra de narrativa de Ismael Ramos, galardonado en 2022 con el Premio Nacional de Poesía Nova Miguel Hernández por el poemario ‘Lixeiro’, fue traducida al castellano y catalán. Ahora con este premio, Ramos se sitúa como una de las voces más destacadas de la narrativa breve contemporánea.

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