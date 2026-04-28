Más de 800 personas participarán el 2 de mayo en la Festa da Maiores de Mazaricos

Xantar de Maiores en Vimianzo el pasado fin de semana IG

El próximo sábado 2 de mayo el polideportivo municipal de A Picota (Mazaricos) acogerá la Festa dos Maiores, una cita anual que ya se consolidó como uno de los eventos más emotivos y multitudinarios del calendario social del Concello.

Está previsto la participación de más de 800 vecinos de 60 o más años empadronados en el municipio. Tras la comida, la jornada estará amenizada por un dúo musical. Con esta fiesta el Concello quiere rendir un sentido homenaje a todas las personas mayores.