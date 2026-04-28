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Xallas

Más de 800 personas participarán el 2 de mayo en la Festa da Maiores de Mazaricos

La comida será en el pabellón de A Picota y contará con animación musical 

Redacción
28/04/2026 22:44
Xantar de Maiores en Vimianzo
Xantar de Maiores en Vimianzo el pasado fin de semana
IG
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El próximo sábado 2 de mayo el polideportivo municipal de A Picota (Mazaricos) acogerá la Festa dos Maiores, una cita anual que ya se consolidó como uno de los eventos más emotivos y multitudinarios del calendario social del Concello. 

Está previsto la participación de más de 800 vecinos de 60 o más años empadronados en el municipio. Tras la comida, la jornada estará amenizada por un dúo musical. Con esta fiesta el Concello quiere rendir un sentido homenaje a todas las personas mayores.

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