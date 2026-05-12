Santa Comba contará con un Museo de Rocas para divulgar la riqueza de la geología local

La actividad de Geolodía 2026 reunió a más de 60 personas Cedida

Santa Comba acogió el pasado fin de semana una jornada de divulgación y promoción de su patrimonio natural.

La actividad, denominada ‘Geolodía 2026’, reunió a más de 60 personas llegadas de distintos puntos de Galicia y Asturias.

La gran novedad de la presente edición fue el anuncio sobre la creación de un Museo Urbano de Rocas.

Se trata de una iniciativa pionera, impulsada por un grupo de vecinos en colaboración con el Concello de Santa Comba y que aspira a convertirse en un referente nacional de divulgación al aire libre.

Para ello, se quiere integrar a diferentes minerales y rocas singulares del territorio en espacios verdes y zonas urbanas de la capital del municipio.

El futuro museo permitirá acercar la geología a la ciudadanía de una manera accesible y didáctica, convirtiendo distintos puntos del municipio en un espacio abierto para descubrir e interpretar la historia geológica de la comarca Terra de Xallas.

La celebración del ‘Geolodía 2026’ permitió a las personas participantes visitar lugares emblemáticos como la cascada de Castriz, la Braña da Serra, las minas de Varilongo o la capilla de San Bartolomeu, en un recorrido guiado por el geólogo Fran Canosa y que permitió descubrir más de 500 millones de años de historia geológica del territorio.

La buena acogida de la actividad y el interés despertado a lo largo de la jornada volvieron a evidenciar el potencial de Santa Comba como enclave de referencia para la divulgación científica y el turismo vinculado a la naturaleza y al patrimonio geológico.

Desde el Concello de Santa Comba destacan la importancia de seguir impulsando iniciativas que permitan acercar y divulgar la riqueza natural del municipio y su comarca entre vecinos y visitantes.