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Xallas

Una supercentenaria en Santa Comba, Benedicta Pensado, de 104 años

Representantes municipales acudieron a felicitarla en su día 

Redacción
13/05/2026 22:20
Benedicta Pensado celebró su 104 aniversario
Benedicta Pensado celebró su 104 aniversario
EC
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El Concello de Santa Comba felicitó a una supercentenaria, Benedicta Pensado García, que el día 10 de cumplió 104 años. Benedicta reside con su familia en el lugar de Sabaceda, en Bazar. 

La concejala de Servicios Sociales, Estefanía Calvelo, y la trabajadora social, María José Martínez, acudieron a felicitarla personalmente y la obsequiaron con un ramo de flores, además de desearle que continúe celebrando nuevos aniversarios. 

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