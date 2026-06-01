Deporte, música, eclipse y cultura, actividades “de sol a sol” para el verano de Santa Comba

Actividades de surfing en la playa de Razo IG

El Concello de Santa Comba presentó una completa programación para este verano, con el título “De sol a sol”, donde destacan las actividades culturales, deportivas, cine, música y la observación del eclipse el 12 de agosto. En total serán más de una veintena de propuestas entre junio y septiembre para públicos de toda las edades.

Las primeras tendrán lugar en este mes de junio con “Aprende a través do surfing”, que realiza el CEIP Pepe de Xan Baña en la playa de Razo. También habrá en este mes otras citas destacadas como el espectáculo musical y audiovisual ‘Zahira’, el próximo 6 de junio; la V Foliada do Agro da Ponte (sábado 13); el festival de fin de curso de las enseñanzas musicales municipales, la final de la Copa da Costa femenina o el encuentro entre los veteranos del Xallas-Costa da Morte y las Lendas del Real Madrid, que incluirá un homenaje a Doro el día 27.

En el mes de julio se combinará deporte y ocio familiar con propuestas como el Ciclo ‘Cine baixo as estrelas’ y diversas citas deportivas, entre otras cosas. En agosto habrá un campamento tecnológico durante todo el mes, la ruta de las perseidas y la observación del eclipse desde San Bartolomeu, además de cine y otras citas culturales.

La programación se cierra en septiembre con un marcado protagonismo de la cultura y la creación literaria. Se celebrarán las jornadas-taller para escritores impartidas por Lucía Aldao, el I Recital Poético y Micro Abierto (sábado 5), el Torneo de Tenis dos Milagros (domingo 13) y la gala de entrega de premios del I Certame Literario Reversos (sábado 26), una de las principales novedades de esta edición.

“Esta programación busca converter o verán nun espazo de encontro, participación e convivencia, ofrecendo actividades gratuítas e accesibles que poñen en valor tanto o talento local como a colaboración co tecido asociativo, deportivo e cultural do municipio”, destacó Patricia Val, concejala de Cultura de Santa Comba.

Bajo el lema Santa Comba De sol a sol, “apostamos por un verán cheo de propostas para desfrutar en comunidade, reforzando a oferta cultural e de lecer durante os meses de maior actividade social”, añadió.