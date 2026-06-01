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Xallas

Deporte, música, eclipse y cultura, actividades “de sol a sol” para el verano de Santa Comba

La programación estival se extiende entre los meses de junio y septiembre 

Redacción
01/06/2026 21:40
Actividades de surfing en la playa de Razo
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El Concello de Santa Comba presentó una completa programación para este verano, con el título “De sol a sol”, donde destacan las actividades culturales, deportivas, cine, música y la observación del eclipse el 12 de agosto. En total serán más de una veintena de propuestas entre junio y septiembre para públicos de toda las edades. 

Las primeras tendrán lugar en este mes de junio con “Aprende a través do surfing”, que realiza el CEIP Pepe de Xan Baña en la playa de Razo. También habrá en este mes otras citas destacadas como el espectáculo musical y audiovisual ‘Zahira’, el próximo 6 de junio; la V Foliada do Agro da Ponte (sábado 13); el festival de fin de curso de las enseñanzas musicales municipales, la final de la Copa da Costa femenina o el encuentro entre los veteranos del Xallas-Costa da Morte y las Lendas del Real Madrid, que incluirá un homenaje a Doro el día 27. 

En el mes de julio se combinará deporte y ocio familiar con propuestas como el Ciclo ‘Cine baixo as estrelas’ y diversas citas deportivas, entre otras cosas. En agosto habrá un campamento tecnológico durante todo el mes, la ruta de las perseidas y la observación del eclipse desde San Bartolomeu, además de cine y otras citas culturales.

La programación se cierra en septiembre con un marcado protagonismo de la cultura y la creación literaria. Se celebrarán las jornadas-taller para escritores impartidas por Lucía Aldao, el I Recital Poético y Micro Abierto (sábado 5), el Torneo de Tenis dos Milagros (domingo 13) y la gala de entrega de premios del I Certame Literario Reversos (sábado 26), una de las principales novedades de esta edición.

“Esta programación busca converter o verán nun espazo de encontro, participación e convivencia, ofrecendo actividades gratuítas e accesibles que poñen en valor tanto o talento local como a colaboración co tecido asociativo, deportivo e cultural do municipio”, destacó Patricia Val, concejala de Cultura de Santa Comba.

 Bajo el lema Santa Comba De sol a sol, “apostamos por un verán cheo de propostas para desfrutar en comunidade, reforzando a oferta cultural e de lecer durante os meses de maior actividade social”, añadió. 

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