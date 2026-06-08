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Xallas

La Diputación destaca en Santa Comba el papel del Plan Único en la mejora de los servicios e infraestructuras municipales

El ente provincial lleva invertidos 28 millones de euros en el municipio en los últimos once años, de los que 16 fueron para el POS

Redacción
08/06/2026 18:13
Santa Comba campo
Visita al campo de Santa Comba
Cedida
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 El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, realizó este lunes una visita a Santa Comba donde, acompañado por el alcalde, Alberto Romar, y el diputado de Deportes, Antonio Leira, comprobó el resultado de las obras de reforma y ampliación de los vestuarios del campo de fútbol de A Fontenla, las nuevas aceras de la calle Pontevedra y la mejora de las instalaciones deportivas de la parroquia de Ser, todas ellos llevados a cabo con el Plan Único. 

La actuación en el campo de fútbol, financiada con 203.885 euros, consistió en la reforma y ampliación de los vestuarios bajo la grada, la mejora de la envolvente exterior con la renovación de la cubierta y la fachada, además de la urbanización exterior. En la calle Pontevedra se repusieron 1,3 kilómetros de aceras con 142.000 euros. En la parroquia de Ser, se llevó a cabo la mejora de una pista de tenis, con 95.000 euros.

Formoso destacó que estos proyectos “explican muy bien para qué sirve el Plan Único: para actuar donde los concellos detectan las necesidades”. “Es un plan pensado para que los recursos lleguen directamente a los concellos, sin imposiciones ni tutelas, porque son los que mejor conocen las prioridades de sus vecinos”, afirmó el presidente provincial. 

En los once años de gobierno de Formoso la diputación acumula más de 28,5 millones de euros invertidos en Santa Comba, de los que 16,2 millones se destinaron a financiar 77 obras del POS. El alcalde, a su vez, destacó que la colaboración provincial permite avanzar en proyectos que mejora los servicios municipales y contribuyen a fijar población en el rural. 

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