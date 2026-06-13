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Xallas

Santa Comba licita la mejora del firme en cuatro núcleos rurales por más de 109.000 euros

Se trata de Randufe, O Castro de Freixeiro, el límite de Vilarqueimado con Coristanco y la vía de acceso al lugar de A Cova

Redacción
13/06/2026 12:49
Licitación obras en Santa Comba
Licitación obras en Santa Comba
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El Concello de Santa Comba acaba de abrir el proceso de licitación para la renovación del firme en cuatro puntos estratégicos del rural: Randufe, O Castro de Freixeiro, el límite de Vilarqueimado con Coristanco y la vía de acceso al lugar de A Cova. 

El proyecto cuenta con un presupuesto máximo de licitación de 109.087,08 euros (más IVA) y está financiado a través del POS+ 2025 Adicional de la Diputación. 

El objetivo de los trabajos es corregir las deficiencias de desgaste que tienen estos viales, garantizando una capa de rodadura en condiciones, mejorando la señalización y reforzando la seguridad viaria para el tráfico y los peatones. 

Una vez adjudicada la obra y firmado el contrato, la empresa seleccionada dispondrá de un plazo de seis meses para realizar los trabajos. El plazo para la presentación de ofertas está abierto hasta el 8 de julio. Con estas nuevas actuaciones, el Concello indica que reafirma su “compromiso permanente” con el mantenimiento del rural y asegurando unas comunicaciones en condiciones entre parroquias.

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