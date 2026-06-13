Santa Comba licita la mejora del firme en cuatro núcleos rurales por más de 109.000 euros

Licitación obras en Santa Comba Cedida

El Concello de Santa Comba acaba de abrir el proceso de licitación para la renovación del firme en cuatro puntos estratégicos del rural: Randufe, O Castro de Freixeiro, el límite de Vilarqueimado con Coristanco y la vía de acceso al lugar de A Cova.

El proyecto cuenta con un presupuesto máximo de licitación de 109.087,08 euros (más IVA) y está financiado a través del POS+ 2025 Adicional de la Diputación.

El objetivo de los trabajos es corregir las deficiencias de desgaste que tienen estos viales, garantizando una capa de rodadura en condiciones, mejorando la señalización y reforzando la seguridad viaria para el tráfico y los peatones.

Una vez adjudicada la obra y firmado el contrato, la empresa seleccionada dispondrá de un plazo de seis meses para realizar los trabajos. El plazo para la presentación de ofertas está abierto hasta el 8 de julio. Con estas nuevas actuaciones, el Concello indica que reafirma su “compromiso permanente” con el mantenimiento del rural y asegurando unas comunicaciones en condiciones entre parroquias.