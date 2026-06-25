Santa Comba se suma a la Red de Municipios Aliados con la Industria de Bebidas Refrescantes

Vista de la sede de Carbónicas Landeira en Santa Comba EC

El Concello de Santa Comba se ha adherido a la Red de Municipios Aliados con la Industria de Bebidas Refrescantes en España, una iniciativa impulsada por la Asociación de Bebidas Refrescantes que tiene como objetivo reforzar la colaboración entre el sector y las administraciones locales para impulsar de forma conjunta el desarrollo económico, el empleo y el bienestar en el municipio.

El Concello xalleiro es uno de los primeros en incorporarse a la red tras la presentación de la iniciativa con la adhesión del municipio sevillano de La Rinconada. En esta localidad está arraigada desde hace más de 80 años la empresa familiar Carbónicas Landeira, actualmente liderada por la tercera y cuarta generación de refresqueros, siendo un ejemplo de la profunda tradición de este sector en la región.

Toño Landeira, director de Operaciones de Carbónicas Landeira, destaca que se trata de una “empresa familiar y la historia de nuestra compañía siempre ha estado ligada a la de Santa Comba”. El alcalde, Alberto Romar, también incidió en la importancia de sumarse a esta red. "Con la adhesión a esta red queremos reconocer la importancia de la colaboración con el tejido empresarial local para trabajar juntos por lo que nos une, crear oportunidades para nuestra localidad y nuestros vecinos", subrayó el regidor.