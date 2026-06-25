Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Xallas

Santa Comba se suma a la Red de Municipios Aliados con la Industria de Bebidas Refrescantes

El concello xalleiro es uno de los primeros en sumarse a esta red 

Redacción
25/06/2026 20:37
Vista de la sede de Carbónicas Landeira en Santa Comba
Vista de la sede de Carbónicas Landeira en Santa Comba
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Santa Comba se ha adherido a la Red de Municipios Aliados con la Industria de Bebidas Refrescantes en España, una iniciativa impulsada por la Asociación de Bebidas Refrescantes que tiene como objetivo reforzar la colaboración entre el sector y las administraciones locales para impulsar de forma conjunta el desarrollo económico, el empleo y el bienestar en el municipio. 

El Concello xalleiro es uno de los primeros en incorporarse a la red tras la presentación de la iniciativa con la adhesión del municipio sevillano de La Rinconada. En esta localidad está arraigada desde hace más de 80 años la empresa familiar Carbónicas Landeira, actualmente liderada por la tercera y cuarta generación de refresqueros, siendo un ejemplo de la profunda tradición de este sector en la región. 

Toño Landeira, director de Operaciones de Carbónicas Landeira, destaca que se trata de una “empresa familiar y la historia de nuestra compañía siempre ha estado ligada a la de Santa Comba”. El alcalde, Alberto Romar, también incidió en la importancia de sumarse a esta red. "Con la adhesión a esta red queremos reconocer la importancia de la colaboración con el tejido empresarial local para trabajar juntos por lo que nos une, crear oportunidades para nuestra localidad y nuestros vecinos", subrayó el regidor. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vista de la sede de Carbónicas Landeira en Santa Comba

Santa Comba se suma a la Red de Municipios Aliados con la Industria de Bebidas Refrescantes
Redacción
Equipo de la cooperativa Xallas Santa Comba

La cooperativa Xallas Santa Comba, premiada por sus 50 años de impulso al rural
Redacción
Cartel promocional de la campaña "Un alento de vida"

Santa Comba tiene una de las tasas de donación de sangre más elevadas de toda Galicia
Redacción
Licitación obras en Santa Comba

Santa Comba licita la mejora del firme en cuatro núcleos rurales por más de 109.000 euros
Redacción