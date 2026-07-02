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Xallas

Fabiola García visita la casa del mayor de Mazaricos y califica estos servicios como vertebradores de la red pública de atención en el rural

La conselleira acudió a la nueva casa del mayor Suevos nº2 en Mazaricos

Redacción
02/07/2026 18:22
La conselleira Fabiola García
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La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, destacó esta jueves, en la visita a la nueva casa del mayor Suevos nº2 en Mazaricos, que estos recursos públicos impulsados por la Xunta son uno de los ejes vertebradores de la red pública de atención en el rural.

Durante la visita, en la que estuvo acompañada del diputado provincial, José Manuel Caamaño,  la conselleira explicó que se trata de un servicio público totalmente gratuito para los mayores y que, además de garantizar su atención y cuidado, facilita la conciliación de las familias y el asentamiento de población en el rural. 

Así, recordó que la Xunta puso en marcha estos recursos en el año 2018 para responder a la realidad del territorio gallego, marcado por la dispersión geográfica y la longevidad. Por ello, hizo hincapié en que las administraciones deben dar respuesta a este reto y reforzar la red pública de servicios en las zonas más despobladas.

Así, explicó que "solo en el ayuntamiento de Mazaricos, más de una veintena de mayores se benefician de estos recursos públicos pioneros", al tiempo que "pueden seguir viviendo en su entorno", y esto es posible, finalizó, "gracias a las cinco casas del mayor impulsadas por el Gobierno gallego".

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