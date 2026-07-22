La música de Costa de Marfil llega a la iglesia de Santa Baia de Chacín, en Mazaricos

Otros grupos de Costa de Marfil ya estuvieron por la comarca EC

El grupo Ayidissa, llegado desde Costa de Marfil, actuará este jueves a las 20:30 horas en la iglesia de Santa Baia de Chacín, en Mazaricos. La actividad, organizada en colaboración con la ONG Égueire, forma parte de un programa de intercambio cultural que busca acercar a los vecinos la diversidad musical y artística del país africano, al tiempo que visibiliza proyectos de cooperación en marcha en la región marfileña.

Ayidissa es una formación vocal y musical que destaca por sus polifonías tradicionales, el uso de la percusión africana y una puesta en escena llena de energía, ritmo y participación. Égueire mantiene desde hace años proyectos de cooperación en Costa de Marfil, entre ellos la construcción de una maternidad que contribuyó a reducir la mortalidad de mujeres y bebés.

El teniente de alcalde de Mazaricos, Jorge Villar, subraya que es una "honra acoller en Chacín unha proposta cultural que nos conecta con outras realidades e que, ao mesmo tempo, pon en valor o noso compromiso solidario".