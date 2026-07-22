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Xallas

La música de Costa de Marfil llega a la iglesia de Santa Baia de Chacín, en Mazaricos

El concierto del grupo Ayidissa será a las 20.30 horas con entrada libre y gratuita 

Redacción .
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22/07/2026 21:11
Otros grupos de Costa de Marfil ya estuvieron por la comarca
Otros grupos de Costa de Marfil ya estuvieron por la comarca
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El grupo Ayidissa, llegado desde Costa de Marfil, actuará este jueves a las  20:30 horas en la iglesia de Santa Baia de Chacín, en Mazaricos. La actividad, organizada en colaboración con la ONG Égueire, forma parte de un programa de intercambio cultural que busca acercar a los vecinos la diversidad musical y artística del país africano, al tiempo que visibiliza proyectos de cooperación en marcha en la región marfileña. 

Ayidissa es una formación vocal y musical que destaca por sus polifonías tradicionales, el uso de la percusión africana y una puesta en escena llena de energía, ritmo y participación. Égueire mantiene desde hace años proyectos de cooperación en Costa de Marfil, entre ellos la construcción de una maternidad que contribuyó a reducir la mortalidad de mujeres y bebés. 

El teniente de alcalde de Mazaricos, Jorge Villar, subraya que es una "honra acoller en Chacín unha proposta cultural que nos conecta con outras realidades e que, ao mesmo tempo, pon en valor o noso compromiso solidario". 

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