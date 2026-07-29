Mazaricos y Santa Comba lideran las ayudas del PEL en la comarca

Valentín González Formoso Cedida

Mazaricos y Santa Comba figuran entre los municipios más beneficiados por la convocatoria 2026 del Plan de Emprego Local (PEL) de la Diputación de A Coruña. La resolución de las ayudas sitúa a Mazaricos como el concello con mayor número de autónomos subvencionados de toda la provincia y a Santa Comba como el que más apoyos recibe para la creación de nuevos puestos de trabajo en empresas.

En la línea destinada a trabajadores autónomos de municipios de menos de 10.000 habitantes, Mazaricos encabeza el listado provincial con 38 ayudas concedidas, por delante de Santa Comba, que suma 35 beneficiarios, y de Ortigueira, con 33. Estas subvenciones permiten sufragar gastos fijos de la actividad, como las cuotas de la Seguridad Social y, como novedad este año, también el alquiler de oficinas, bajos comerciales o centros de trabajo.

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La convocatoria también deja buenos datos para Santa Comba en materia de empleo. El municipio lidera la provincia en la línea destinada a la creación de nuevos puestos de trabajo, con 19 ayudas por un importe de 201.735,60 euros, destinadas a financiar contrataciones en empresas y negocios locales. Tras Santa Comba se sitúan Cee y Mazaricos, ambos con 15 ayudas concedidas.

En conjunto, la Diputación distribuirá este año 10.036.501,39 euros entre 1.510 autónomos, microempresas y pequeñas empresas de la provincia a través de las distintas líneas del PEL. El programa permitirá financiar 504 contrataciones, apoyará a 730 autónomos en sus gastos de funcionamiento e impulsará inversiones en 276 empresas.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó que el PEL se ha consolidado como el mayor plan de empleo impulsado por una administración local en Galicia y defendió que sus distintas líneas permiten adaptarse a las necesidades reales del tejido empresarial.

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“Estas axudas van directamente ás persoas que manteñen vivo o tecido económico dos concellos: autónomos, pequenas empresas e negocios familiares que crean emprego e fixan poboación”, afirmó el presidente provincial.

Formoso incidió además en que “o emprego estable é a mellor política social e tamén a mellor política contra o despoboamento” y subrayó que el objetivo del programa es apoyar a quienes emprenden y generan actividad económica en los municipios del rural. “O que queremos é que quen ten un proxecto nun concello pequeno non se sinta só, que saiba que na Deputación estamos aí para botar unha man”, añadió.

El Plan de Emprego Local se articula este año a través de cuatro líneas de ayudas: apoyo a autónomos, inversiones para empresas, creación de empleo y mantenimiento de contratos indefinidos. Desde su puesta en marcha hace una década, el programa ha movilizado más de 140 millones de euros, ha contribuido a generar 9.033 empleos y ha favorecido la creación de 15.539 empresas en la provincia.