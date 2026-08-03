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Xallas

Santa Comba piensa en una captación adicional en el río Xallas como solución definitiva para la sequía

El Concello presentó a la Xunta una memoria de la actuación que podría implicar un desembolso de 8 o 9 millones de euros

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
03/08/2026 20:35
Alberto Romar, alcalde de Santa Comba
Alberto Romar, alcalde de Santa Comba
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En el municipio de Santa Comba la situación provocada por la sequía sigue mejorando poco a poco gracias a los esfuerzos del Concello. 

La pasada semana la drástica bajada del caudal del río Abuín, en donde está situada la captación municipal, obligó primero a cortar el suministro a distintas parroquias y, más tarde, a hacer lo propio en la capital del municipio. 

En una entrevista este lunes en Radio Xallas, el alcalde Alberto Romar, señaló que en los últimos días la situación ha mejorado, pero que en domicilios, empresas y explotaciones ganaderas hay que seguir haciendo un consumo responsable del agua

Buena parte de la mejoría se explica por los aportes de agua que están realizando los camiones cisterna contratados por el Concello, que han permitido que los distintos depósitos municipales pasarán de estar el viernes al 58% de su capacidad, al 88% el domingo

El regidor incidió también en que de cara al futuro la solución pasa por construir una captación adicional en el río Xallas.

 Romar explicó que en octubre del pasado año ya entregaron la correspondiente memoria a los responsables de Aguas de Galicia y dijo confiar en que la Xunta acometa una mejora muy necesaria y que se puede ir a los 8 ó 9 millones de euros.

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