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Xallas

Santa Comba celebrará el 30 de agosto su 28ª edición del Día da Bicicleta 

Las inscripciones ya están abiertas en www.santacomba.es/reservas 

Redacción Carballo
04/08/2026 19:19
Día da bicicleta - Santa Comba (2)
Cartel promocional de la cita del día 30
Cedido
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El Concello de Santa Comba celebrará el domingo 30 de agosto la XXVIII edición del Día da Bicicleta. Las personas interesadas en participar ya pueden inscribirse a través de  www.santacomba.es/reservas.

La salida está programada para las 10.00 horas desde la Casa da Cultura y será obligatorio el uso de casco durante la marcha. Se recomienda comprobar el estado de la bicicleta antes de la ruta.

La jornada busca fomentar la práctica de la actividad física y disfrutar de una jornada de ocio. Además, habrá regalos para los participantes.

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