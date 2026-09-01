Actos vandálicos en la Casa da Mina de Santa Comba, destinada al futuro Museo Mineiro

Daños en la puerta Cedida

La Casa da Mina, que acogerá el futuro Museo Mineiro de Santa Comba, fue objeto el pasado fin de semana en una serie de actos vandálicos y robos. El Concello ha expresado su más rotunda condena ante los daños causados en un edificio municipal en el que se está llevando a cabo un proyecto de recuperación y divulgación de la historia minera de Varilongo. Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Según explica el Concello, unos desconocidos accedieron por la fuerza al inmueble, causando desperfectos en puertas y varias ventanas. En el interior, los daños afectaron especialmente a la zona destinada al futuro Museo Mineiro, donde fueron sustraídos diversos materiales y piezas que se estaban usando o conservando como piezas del proyecto.

Parte de los destrozos causados Cedida

En concreto, los asaltantes se llevaron varias láminas con fotografías antiguas, un mini proyector utilizado en las actividades divulgativas y en las visitas, una piedra de wolframio y una casaca de vigilante de la mina. Algunas de estas piezas fueron donadas para contribuir a la recuperación y conservación de la memoria minera de Santa Comba. Además, los asaltantes destrozaron un maniquí y una tubería metálica.

Más allá del valor económico de los daños, el Concello destaca el impacto que estos hechos suponen para un proyecto en el que se ha invertido mucho tiempo de estudio, investigación y pesquisas históricas sobre la mina de Varilongo. Además, la iniciativa ya comenzó a acercar el patrimonio a la sociedad, a través de visitas y actividades divulgativas, con la participanción de visitantes y escolares

El Concello destaca también la implicación de las personas que colaboran desinteresadamente con el proyecto, algunas de ellas cediendo objetos de su propiedad.

Actos vandálicos en la Casa da Mina Cedida

El alcalde de Santa Comba, Alberto Romar, expresa su “máis rotunda repulsa” ante unos hechos que califica como un acto de vandalismo e incivismo contra el patrimonio y la historia del municipio.

“Non estamos só ante os danos materiais ou a subtracción duns obxectos. É un ataque ao traballo e á ilusión de moitas persoas que levan tempo contribuíndo a recuperar e compartir a historia da Mina de Varilongo”, señala Romar.

Este incidente no frenará el proyecto del Museo Mineiro ni de los trabajos para recuperar y divulgar la historia de Santa Comba, según deja claro el Concello. “Este revés non vai facer que paremos. O noso compromiso coa recuperación da memoria de Varilongo segue intacto e imos continuar traballando para que o Museo Mineiro sexa unha realidade”, afirma Alberto Romar.

El Concello considera que continuar con el proyecto es la mejor respuesta ante lo sucedido, manteniendo el trabajo iniciado para que la mina de Varilongo ocupe el lugar que merece en la memoria y en el patrimonio de Santa Comba.