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Xallas

Un motorista pierde la vida en una salida de vía ocurrida en Outes

El accidente mortal ocurrió en el kilómetro 8 de la DP-5604

Redacción Carballo
06/09/2026 20:12
El helicóptero del 112 en un operativo de archivo
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Un motorista perdió la vida en un accidente de tráfico ocurrido este domingo en el municipio coruñés de Outes. 

La moto en la que circulaba la víctima se salió de la vía en el kilómetro 8 de la carretera DP-5604, sin que hubiese más vehículos implicados. 

Eran alrededor de las 18.15 horas cuando los gestores del 112 recibieron el aviso y de inmediato informaron  al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó el helicóptero con base en Santiago hasta el lugar. También acudieron el GES de Noia y la Guardia Civil de Tráfico.

Pese a la intervención de los servicios de emergencias, nada se pudo hacer por salvar la vida del motorista.

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