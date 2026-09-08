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Xallas

Martín Suárez País será candidato del PP de Santa Comba a las elecciones municipales de 2027

Diego Calvo agradeció el trabajo realizado por la hasta ahora cabeza de lista, María Pose, y aseguró que el nuevo líder local contará con “total libertad” para formar su equipo

Redacción Carballo
08/09/2026 13:21
FOTO CANDIDATO SANTA COMBA
El candidato (centro) junto a Diego Calvo, en la reunión dela dirección provincial 
Cedida
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Martín Suárez País encabezará la lista del PP de Santa Comba como candidato a la alcaldía en las elecciones municipales de 2027, después de que la dirección provincial de los populares, encabezada por su presidente, Diego Calvo, diese luz verde a la decisión tomada en la reunión celebrada ayer y en la que participaron militantes de la formación en este municipio.

Acompañado por el secretario de general de los populares en la provincia, Evaristo Ben, y por el secretario de Organización Territorial, Gonzalo Trenor, Calvoagradeció el trabajo realizado durante los últimos años por la hasta ahora candidata, María Pose. Asimismo, trasladó su respaldo a Suárez País en esta nueva etapa, que, en su opinión, debe ser el punto de partida para que el PP de Santa Comba llegue a las elecciones municipales de 2027 con un proyecto “unido, renovado, abierto y preparado para gobernar”.

En este sentido, el líder de los populares en la provincia aseguró que el nuevo candidato “tendrá libertad absoluta” para conformar su equipo de cara a los comicios del 2027.

“La aportación de todas aquellas personas que han tenido responsabilidades y han trabajado por el partido y por Santa Comba será importante a la hora de construir un PP más amplio, y participativo”, indicó Calvo.

En su intervención, el presidente provincial destacó que en España existe actualmente una sensación creciente de cambio político y señaló que ese cambio también debe tener su reflejo en los municipios.

Hay una sensación de cambio en España y ese cambio también va a llegar a Santa Comba”, afirmó, poniendo en valor la necesidad de que el Partido Popular afronte las próximas elecciones municipales con un proyecto renovado, abierto y preparado para gobernar.

Por su parte, Suárez País, quiso empezar su nueva andadura agradeciendo a todas las personas que han trabajado antes y a quienes siguen trabajando ahora. “Tenemos que ser capaces de sumar experiencia y renovación. Hay que agradecer a quienes estuvieron antes, escuchar a quienes siguen y abrir las puertas a quienes quieran incorporarse. Este proyecto no va contra nadie; va a favor de Santa Comba”, dijo el nuevo candidato.

En este línea, el candidato avanzó que pondrá en marcha “la política del sentidiño”, alejada de las disputas y los intereses particulares. “Santa Comba necesita una política con mayúsculas, una política que piense en las personas, en el municipio y en su futuro. Tenemos que levantar la mirada, sumar a todo el que quiera aportar y construir un proyecto que ilusione”, afirmó.

Por su parte, María Pose justificó su marcha asegurando que había llegado el momento de afrontar un cambio y abrir una nueva etapa en el Partido Popular de Santa Comba, y avaló la llegada de Suárez País a quien calificó como “una persona cualificada, con ganas y, lo más importante, con ADN del PP”.

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