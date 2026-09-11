El BNG de Santa Comba denuncia la falta de reparaciones en la carretera hacia la playa fluvial de San Salvador

Imagen facilitada por el BNG sobre el estado del vial Cedida

El BNG de Santa Comba, a través de su portavoz, Xoán David Sixto, señala que entre las nuevas obras del POS+ para el rural no figura la reparación de la carretera que lleva hacia la playa fluvial de San Salvador.

“É certo que existe unha licitación para a mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas, tanto en San Salvador como noutras parroquias, mais a actuación non identifica a estrada principal, obxecto dunha reivindicación que vén de vello”, declara el nacionalista.

Los nacionalistas reclaman una intervención definitiva para la carretera que une San Salvador con Santa comba tras 18 años esperando por una actuación, mientras que el firme "presenta múltiples problemas de seguridad derivados de la falta de conservación", según señalan.

El BNG insiste en que se trata de una vieja reivindicación, pues en 2008 ya se firmó un convenio con una empresa eólica que aportaba 200.000 euros para la reparación del vial y hasta un máximo de 25.000 euros para elaborar el proyecto técnico, algo que no llegó a materializarse.

Señala el BNG que las protestas vecinales se han repetido en los últimos años. "Dezaoito anos de reivindicación veciñal, promesas incumpridas polos diferentes gobernos municipais e investimentos prometidos que nunca chegan”, expresa Xoán David Sixto.

Además, el BNG exige al Gobierno local que explique con exactitud qué carretera se va a arreglar y con qué presupuesto y plazos. Pregunta también qué pasó con los fondos que eran para arreglar la carretera de San Salvador y que han ido variando en los últimos años.