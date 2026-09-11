Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Xallas

El BNG de Santa Comba denuncia la falta de reparaciones en la carretera hacia la playa fluvial de San Salvador

Pide explicaciones por los fondos comprometidos hace dieciocho años

Redacción Carballo
11/09/2026 11:42
IMG_2123
Imagen facilitada por el BNG sobre el estado del vial
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El BNG de Santa Comba, a través de su portavoz, Xoán David Sixto, señala que entre las nuevas obras del POS+ para el rural no figura la reparación de la carretera que lleva hacia la playa fluvial de San Salvador.  

“É certo que existe unha licitación para a mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas, tanto en San Salvador como noutras parroquias, mais a actuación non identifica a estrada principal, obxecto dunha reivindicación que vén de vello”, declara el nacionalista.

Los nacionalistas reclaman una intervención definitiva para la carretera que une San Salvador con Santa comba tras 18 años esperando por una actuación, mientras que el firme "presenta múltiples problemas de seguridad derivados de la falta de conservación", según señalan.

El BNG insiste en que se trata de una vieja reivindicación, pues en 2008 ya se firmó un convenio con una empresa eólica que aportaba 200.000 euros para la reparación del vial y hasta un máximo de 25.000 euros para elaborar el proyecto técnico, algo que no llegó a materializarse.

Señala el BNG que las protestas vecinales se han repetido en los últimos años. "Dezaoito anos de reivindicación veciñal, promesas incumpridas polos diferentes gobernos municipais e investimentos prometidos que nunca chegan”, expresa Xoán David Sixto. 

Además, el BNG exige al Gobierno local que explique con exactitud qué carretera se va a arreglar y con qué presupuesto y plazos. Pregunta también qué pasó con los fondos que eran para arreglar la carretera de San Salvador y que han ido variando en los últimos años.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

IMG_2123

El BNG de Santa Comba denuncia la falta de reparaciones en la carretera hacia la playa fluvial de San Salvador
redacción carballo
Acto celebrado en la sede del PP de Santa Comba, con Martín Suárez sentado en el centro de la imagen y, a su lado, María Pose

El PP de Santa Comba elige a Martín Suárez Pais como nuevo candidato a la alcaldía
redacción carballo
FOTO CANDIDATO SANTA COMBA

Martín Suárez País será candidato del PP de Santa Comba a las elecciones municipales de 2027
redacción carballo
El helicóptero del 112 en un operativo de archivo

Un motorista pierde la vida en una salida de vía ocurrida en Outes
redacción carballo