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Xallas

Santa Comba presenta el ciclo CAEST con catorce propuestas para este otoño

El Edificio Multiusos acogerá en octubre y noviembre teatro, cine y espectáculos para diferentes públicos

Redacción Carballo
18/09/2026 21:08
Ciclo de Artes Escénicas 2026 - Santa Comba
Cartel del ciclo de artes escénicas
Cedida
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Este outono, CAEST por Santa Comba? Esta es la llamada con la que el Concello invita a la ciudadanía a participar en una nueva edición del Ciclo de Artes Escénicas CAEST, que este año llega con un programa más amplio. Son un total de catorce espectáculos en octubre y noviembre en el auditorio del Edificio Multiusos.

CAEST propone este año eventos teatrales, musicales, cinematográficos y de ocio familiar. La responsable del área de Cultura, Maribel Barreiro, explica que “o ciclo está pensado para que todas as franxas de idade, desde a infancia ata as persoas maiores, poidan gozar da programación e ‘caer’ rendidas ante a cultura”.

Por s u parte, la concejala de Cultura, Patricia Val Antelo, señala que “esta nova edición foi creada con mimo e pensada para dar cabida a distintas formas artísticas e culturais”. “A comedia terá unha presenza destacada, pero o programa tamén deixará espazo para abordar cuestións relevantes como a igualdade, as ruralidades, a representación dos coidados ou a vida nunha sociedade acelerada”, destaca. “Quixemos que esta combinación de entretemento e reflexión vertebrase unha programación na que tivesen cabida compañías profesionais, grupos afeccionados, cine e propostas para público familiar”, añade.

Los bonos para asistir a todos los eventos tendrán un precio de 20 euros y estarán a la venta desde el lunes 21 al jueves 24 de este mes. Las entradas podrán comprarse a partir del viernes 25. Tanto los bonos como las entradas se venden a través de la plataforma Entradium

Programación

En cuanto a la programación, el ciclo comenzará el viernes 2 de octubre con 'Odiseicas: as que tecen a historia', de Sole Felloza, al precio de un euro.

El viernes 9 será el turno para el Club de Maiores de Boqueixón con la obra 'Nós somos así'. El día 10, el público infantil disfrutará del 'Soño. O show de Fifo'. 

El 14 de octubre, Lucía Aldao y Samuel Merino presentarán 'Os nomes íntimos', un recital poético-musical reservado para el alumnado del IES Terras de Xallas.

El viernes 16 habrá cine con la proyección de 'Bodegón con fantasmas' y el sábado 19, Andaravía Teatro, de la Asociación Cultural Papaventos de Vedra, pondrá en escena 'Lévame ao paraíso'.

Malasombra presentará 'Cotorra' el viernes 23. El sábado 24 será el turno para el cine con 'Salvaxe, salvaxe', en tanto que el viernes 30 llega la obra  Misterio en Solymar, de Debullando Teatro.

La programación de noviembre comenzará el viernes 6 con 'El perro del hortelano de Lope de Vega', de Teatro Noite de Bohemia. 

El viernes 13, Patty Diphusa presentará 'Sexo seguro, seguro? Seguro!'

El sábado 14 actuará Baraza con el espectáculo 'Remeloxo'

El viernes 20 llega la obra 'Señores', de Ste Xeito Producións. El sábado 21 finalizará la programación con 'Cinema Marabillas', de Raquel Queizás.

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