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Diario de Ferrol

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Xallas

Unha viaxe polas lendas galegas máis significativas, este sábado en Mazaricos

Presentarase 'Eco nas Lendas', unha proposta escénica contemporánea que recupera e actualiza o patrimonio oral galego

Redacción Carballo
22/09/2026 20:57
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Cartel da proposta Eco nas Lendas
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MCDONALDS 620X50
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O Concello de Mazaricos acollerá este sábado 26 de setembro (20 horas) na Casa de Cultura da Picota, a representación de 'Eco nas Lendas', unha proposta escénica contemporánea que recupera e actualiza o patrimonio oral galego mediante unha experiencia inmersiva que fusiona diferentes disciplinas artísticas. A actividade chega ao municipio impulsada pola Xunta de Galicia dentro do programa O Teu Xacobeo. 

O proxecto propón unha viaxe polas lendas máis significativas da tradición galega, reinterpretadas desde unha mirada actual que combina interpretación profesional, narración oral, música electrónica en directo, deseño sonoro, iluminación escénica e videomapping. O resultado é unha posta en escena que conecta tradición e vangarda, transformando cada espazo patrimonial nun escenario vivo. 

A iniciativa forma parte dunha xira por cinco concellos galegos e constitúe a primeira fase dun proxecto de longo percorrido que incluirá a produción dun documental sobre as representacións e o proceso de investigación das lendas galegas, contribuíndo á súa conservación e difusión para as futuras xeracións. 

O tenente de alcalde de Mazaricos, Jorge Villar, destaca que "actividades como esta permiten achegar ao noso territorio rural propostas culturais de alta calidade, reforzando a identidade galega e poñendo en valor o noso patrimonio inmaterial. Mazaricos é un concello que aposta pola cultura como ferramenta de cohesión comunitaria e de defensa da nosa memoria colectiva". 

Mazaricos continúa así cunha nova actuación cultural, unhas das súas principais apostas. Hai uns días o artista Xabier Díaz e as Adufeiras de Salitre levaron a súa música a A Picota, onde gozou o público de todas as idades. 

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