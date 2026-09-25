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Xallas

La Xunta destaca en Santa Comba el valor de la campaña ‘Merca no teu comercio’ para dinamizar las ventas en los negocios locales 

El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, participó en la entrega de premios 

Redacción Carballo
25/09/2026 17:52
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El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, participó este viernes en Santa Comba en la entrega de premios de la campaña Merca no teu comercio desarrollada en la localidad, en el marco de la colaboración de la Xunta con la Federación Galega de Comercio. 

Allí destacó el valor de este tipo de acciones para dinamizar el comercio de proximidad, pues esta campaña recorrerá este año 40 localidades sin centros comerciales abiertos, llegando a más de 60 asociaciones de comerciantes. Actualmente —hasta el 30 de septiembre— en la provincia de A Coruña 'Merca no teu comercio' está activa en los barrios de la ciudad de A Coruña y en las localidades de Camariñas, Cee, Corcubión, Fisterra y Muxía

Al finalizar, en cada municipio se entregarán 20 tarjetas regalo por valor de 50 euros. 

Las personas interesadas en participar deben registrar su compra en la web www.mercanoteucomercio.com, de la que también podrá dejar constancia la persona comerciante, duplicando así las posibilidades de ganar de la clientela. 

Una muestra del valor de esta iniciativa es que en el año 2025 se registraron más de 92.000 participaciones en los distintos ayuntamientos.

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