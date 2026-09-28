Gesta épica de Xallas Motorsport en las 10 horas virtuales de la Petit Le Mans

Motor Xallas en un momento de la competición virtual Cedida

Gesta histórica para el simracing gallego. El equipo Xallas Motorsport, con sede en Santa Comba, se ha alzado con una victoria legendaria en la prestigiosa carrera de resistencia Petit Le Mans, celebrada en el técnico y exigente trazado virtual de Road Atlanta. Tras superar un gravísimo contratiempo inicial que les costó una larga reparación, los tres pilotos de la escudería completaron una remontada épica a lo largo de las 10 horas de duración de la prueba para certificar un triunfo bajo un diluvio implacable en la plataforma iRacing, que ya forma parte de los anales del automovilismo virtual.

La jornada comenzó de manera prometedora con el piloto hispano-búlgaro Borex Cholakov a los mandos del prototipo LMP2 virtual. Cholakov firmó una espectacular sesión de clasificación que colocó al coche en la segunda posición de la parrilla de salida. Con la carrera arrancando en seco, el objetivo inicial fue asegurar el vehículo en las primeras vueltas sin ningún percance, una tarea sumamente compleja en un circuito tan crítico como Road Atlanta. Pese a perder dos plazas en la salida, Cholakov mantuvo la calma y, tras la primera parada en boxes, recuperó el segundo puesto. En su segundo stint, con un ritmo demoledor y constante, logró colocarse en la primera posición de la tabla.

Sin embargo, los problemas llegaron a falta de 10 vueltas para terminar su relevo: un accidente entre coches doblados obligó a Cholakov a frenar bruscamente, con tan mala fortuna que el segundo clasificado no pudo esquivarlo, impactando contra el LMP2 de Xallas Motorsport. El golpe obligó a afrontar una reparación virtual de emergencia de 13 minutos en el pit lane.

El equipo de simracing de Santa Comba conquista el primer puesto tras una espectacular remontada de diez horas de competición virtual marcada por tormentas torrenciales

Tras el titánico trabajo en boxes para devolver el coche a la pista, Francisco Javier Otero regresó a la simulación en la octava posición. Lejos de rendirse, el simracer vigués completó una brillante remontada hasta la cuarta plaza. El testigo lo tomó el mexicano Jorge Ibarra, quien rodó a un nivel sublime en su simulador para meter de lleno al equipo en puestos de podio al certificar la tercera posición.

Otero volvió a subirse al coche virtual para consolidar el tercer lugar, teniendo que gestionar una severa desventaja de once vueltas respecto al líder y seis con el segundo clasificado. A partir de la quinta hora de carrera, el radar del simulador empezó a avisar de lo que cambiaría el destino de la prueba: la lluvia acechaba.

Ibarra regresó al asfalto virtual mientras el cielo digital de Road Atlanta se oscurecía por completo. A las seis horas y media de carrera, el simulador descargó una tormenta con furia. Fue el momento en el que Francisco Javier Otero volvió a pista para dar una auténtica masterclass de simracing sobre mojado. Sin cometer ni un solo error y haciendo gala de un talento innato bajo la lluvia, el piloto olívico aprovechó los fallos de sus rivales para recortar distancias a un ritmo frenético.

Al final del durísimo stint de Ibarra, el panorama seguía siendo complejo: el piloto mexicano se encontraba a 5 vueltas de los líderes y con la segunda posición bajo una lucha encarnizada con los terceros clasificados.

Un final de infarto

Fue en ese momento crítico cuando Borex Cholakov volvió a ponerse a los mandos de su cockpit. Con un ritmo implacable y constante, el piloto hispano-búlgaro provocó el vuelco definitivo a la carrera: tanto el líder como el tercer clasificado sufrieron sendos accidentes en la tormenta digital, permitiendo a Cholakov ponerse en cabeza con una vuelta de ventaja. No obstante, los anteriores líderes no se rindieron y desplegaron un ritmo espectacular que, sumado a las paradas en boxes, redujo la distancia a 50 segundos del coche xalleiro.

Para el último y definitivo relevo, Otero tomó el volante virtual con 30 segundos de ventaja, pero con una decisión estratégica de máximo riesgo: cambiar a neumáticos de seco en una pista que el simulador aún registraba como muy húmeda.

El drama final llegó a falta de solo cuatro vueltas, cuando los comisarios virtuales impusieron a Xallas Motorsport una sanción de drive-through por límites de pista. Con apenas 27 segundos de margen, era un 'doble o nada'. Gracias a una entrada impecable en boxes por parte de Otero y a la ayuda involuntaria de un vehículo de la categoría GT3 que frenó levemente al perseguidor, el piloto vigués logró salir a pista con solo dos segundos de ventaja.

En un cierre de carrera épico y aguantando una presión insoportable en los pedales, Otero defendió la plaza con uñas y dientes para cruzar la línea de meta y certificar una histórica victoria por apenas dos segundos de diferencia, desatando la locura en los canales de comunicación de la escudería de Santa Comba.