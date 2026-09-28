Santa Comba entrega os premios do certame literario Re-Versos, que reuniu más dun centro de propostas
O xurado destacou o alto nivel das obras presentadas a este primeiro concurso
O auditorio do edificio Multiusos de Santa Comba acolleu o pasado sábado, 26 de setembro, a gala de entrega de premios da primeira edición do certame literario Re-versos, que reuniu máis dun cento de propostas procedentes de toda Galicia. A concelleira de Cultura, Patricia Val Antelo, exerceu como anfitrioa dun encontro no que persoas premiadas e participantes de distintas idades compartiron escenario, lecturas e experiencias, coa literatura e a empatía xerada polas palabras como protagonistas.
Durante a súa intervención, a concelleira explicou o sentido do proxecto. “A alma de Re-versos reside no querer unir as persoas que escriben, en xuntar na páxina e na vida as distintas idades coa finalidade de compaxinar distintas miradas e reivindicar o poder simbólico e político da palabra, da literatura e das ideas expresadas nunha lingua rica e viva como o galego”, indicou.
O xurado estivo formado por Arantza Portabales, María Lema, Isabel Ares, Xosé Manuel Lema e Maica Gorgal, que valoraron o alto nivel das obras presentadas. Entre as persoas premiadas figuran autores e autoras cunha traxectoria literaria consolidada e recoñecida con galardóns noutros certames.
Patricia Val Antelo destacou tamén o rigor da convocatoria e os principios que a orientan. En referencia aos obxectivos recollidos nas bases, sinalou que Re-versos nace para fomentar a creación literaria humana e o pensamento crítico, coa calidade estética e o recoñecemento da riqueza da lingua galega como eixes.
Un dos momentos máis aplaudidos do acto foi a intervención dos tres poetas xalleiros Eva Campos, Regina Muñiz e Manuel Durán. Ademais de ofrecer un recital poético, puxeron voz aos textos e poemas das persoas galardoadas.
Desde a Concellería de Cultura expresouse a vontade de que o certame medre, teña continuidade e se consolide como un referente cultural. Ese propósito quedou recollido nunha das mensaxes da gala: “Coa canteira literaria e o talento que hai no noso concello, un dos nosos grandes desexos é situar a Santa Comba no mapa literario galego do presente e do futuro”, subliñaron.
No apartado de Poesía as persoas premiadas foron:
· Categoría infantil
1.º premio: Julia Sande Barreiro.
2.º premio: Alba Lado Riveiro.
Accésits: Ainara Calvo Vázquez, Daniela Castro Rosende, Martina López Maroñas e Kevin Velo López.
· Categoría xuvenil
1.º premio: Edurne Sande Rial.
2.º premio: David Negreira Martínez.
Accésits: Saray Recarey Lema e Sara Souto Ferrol.
· Categoría de persoas adultas:
1.º premio: Israel Martínez Veiga.
2.º premio: Manuel López Rodríguez.
Accésits: Clara Vidal, Sergio Martínez Calvo, Fátima Canosa Pena e Patricia Pose Duarte.
Relato Breve
· Categoría infantil
1.º premio: Javier Vilas Suárez.
2.º premio: Carla Porteiro Antelo.
· Categoría xuvenil
1.º premio: Sara Pensado Blanco.
2.º premio: Laura González Guillín.
Accésits: Adriana Tasende Blanco e Noa Porteiro Antelo.
· Categoría de persoas adultas
1.º premio: Agustín Agra.
2.º premio: M.ª Carmen Caamaño López.
Accésits: Francisco Javier Fernández Davila e Pedro Rielo Lamela.