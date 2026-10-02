Santa Comba licita la mejora de viarios en cinco parroquias por más de 173.000 euros

Las empresas disponen hasta el 27 de octubre para presentar sus ofertas Cedida

El Concello de Santa Comba impulsa la mejora de viarios en las parroquias de Cícere, Santa Sabiña, San Xoán de Grixoa, San Cristovo y Arantón con un importe máximo de licitación de 173.634,60 euros. Las empresas interesadas disponen hasta el 27 de octubre para presentar sus ofertas.

El proyecto, incluido en el Plan Único 2026 de la Diputación, permitirá acondicionar ocho lugares del municipio: Mallón, Rebordelos, Barilongo, Os Fornos, Costa de San Bartolomé, San Cristovo, Arán y Vilar de Céltigos.

El plazo previsto para completar las obras será de cuatro meses a partir de la contratación y formalización del replanteo.

El Concello destaca que con esta actuación refuerza el mantenimiento de la red viaria y la mejora de las infraestructuras en las parroquias. Se dará respuesta así a viejas demandas en los núcleos rurales.

La propuesta fue aprobada por el pleno municipal de febrero de este año con el voto a favor del grupo de gobierno y la abstención del grupo popular.